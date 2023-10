New York (awp/afp) - Le dollar se repliait mardi face à la l'euro et à la livre, à la suite d'un recul des rendements obligataires et de plusieurs commentaires de membres de la Fed laissant planer le doute sur la nécessité d'un nouveau resserrement monétaire avant la fin de l'année.

Vers 18H30 GMT, le dollar reculait de 0,26% à 1,0595 dollar pour un euro, et perdait 0,27% face à la livre à 1,2271 dollar pour une livre.

Face aux principales monnaies, le billet vert, mesuré par le dollar index, reculait de 0,21% à 105,86 points.

Ce repli a fait suite à une chute des rendements obligataires. Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans descendaient à 4,65% contre 4,80% à la dernière séance, alors que lundi le marché obligataire était resté fermé en raison d'un jour férié (Columbus Day).

Les taux à deux ans s'inscrivaient à 4,96%, contre 5,08% à la précédente clôture.

"La fuite des investisseurs vers la sécurité et vers les obligations a permis un abaissement des rendements sur les bons du Trésor", a commenté Edward Moya d'Oanda.

Cet assouplissement des taux obligataires a suivi des remarques de responsables de la Réserve fédérale qui ont souligné "que la forte hausse des rendements (de bons du Trésor, ndlr) américains, si elle se poursuit, découragera l'institution de procéder à une dernière hausse de taux plus tard dans l'année", a résumé Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic a dit mardi qu'il n'était "plus besoin d'accroître les taux d'intérêt", estimant que la politique monétaire était actuellement suffisamment restrictive et n'avait pas fini de montrer ses effets.

Le vice-président de l'institution, Philip Jefferson, quant à lui, avait jugé lundi qu'il est encore "trop tôt" pour affirmer que les taux de la banque centrale américaine (Fed) ne grimperont plus. Mais il a précisé qu'il fallait "procéder avec prudence dans l'évaluation de l'ampleur de tout resserrement politique supplémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire".

Les investisseurs attendent désormais la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed mercredi, et de l'inflation aux Etats-Unis (indicateur CPI) pour septembre.

Le marché continuait aussi de "digérer l'augmentation des risques géopolitiques au Moyen-Orient", rappelle M. Hardman.

Le dollar américain, le franc suisse et le yen avaient d'abord été dopés lundi "par la demande de valeurs refuges en réponse au conflit entre le Hamas et Israël", poursuit-il.

Le président américain Joe Biden a indiqué mardi après-midi que les Etats-Unis étaient prêts à déployer des "ressources supplémentaires" pour soutenir Israël.

Israël a annoncé mardi avoir retrouvé environ 1.500 corps de combattants du Hamas sur son sol, quatre jours après l'offensive de grande ampleur lancée depuis la bande de Gaza par le mouvement islamiste palestinien. Le pays affirme avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, placée en état de siège.

Cours de mardi Cours de lundi 18H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0595 1,0567 EUR/JPY 157,59 156,93 EUR/CHF 0,9591 0,9580 EUR/GBP 0,8633 0,8634 USD/JPY 148,74 148,51 USD/CHF 0,9053 0,9066 GBP/USD 1,2271 1,2238

afp/rp