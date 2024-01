Londres (awp/afp) - Le dollar se repliait face aux principales devises jeudi dans la foulée de la publication de données économiques qui renforcent les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed), tandis que le yen chutait suite au récent tremblement de terre au Japon.

Vers 11H10 GMT (12H10 HEC), le billet vert reculait face à la monnaie unique européenne, qui prenait 0,29% à 1,0954 dollar pour un euro, et pliait face à la devise britannique, en hausse de 0,32% à 1,2706 dollar pour une livre.

"La publication de statistiques économiques" américaines pourraient "laisser entendre que la croissance économique de la première économie mondiale se détériore plus rapidement que prévu", résume John Plassard, analyste chez Mirabaud.

Mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed des 12 et 13 décembre, qui a emprunté un ton prudent sur l'évolution de l'inflation, avait brièvement fait grimper le dollar.

Mais à l'issue de cette réunion, le président de la Fed Jerome Powell avait indiqué que les membres du comité de politique monétaire avaient discuté d'un calendrier des baisses des taux d'intérêt directeurs.

L'enquête JOLTS du département du Travail sur les emplois vacants aux Etats-Unis a par ailleurs montré mercredi que le nombre d'offres d'emploi a diminué de 62.000 par rapport au mois précédent pour atteindre 8,79 millions en novembre.

Cette baisse des offres d'emploi aux États-Unis, déjà en recul en octobre, "témoigne de l'assouplissement continu des conditions du marché du travail", indique M. Plassard.

De son côté, l'indice PMI qui témoigne de l'activité manufacturière aux États-Unis, publié mercredi s'est légèrement amélioré, passant de 46,7 en novembre à 47,4 en décembre 2023.

Cependant, "ce chiffre indique une contraction de l'activité industrielle pour le 14e mois consécutif", ajoute l'analyste de Mirabaud. En effet, un chiffre supérieur à 50 montre une croissance de l'activité, tandis qu'un chiffre en deçà indique une contraction.

La livre tirait particulièrement son épingle du jeu face au dollar, suite à la hausse de l'indice PMI composite britannique, à 52,10 points en décembre contre 50,70 en novembre, et l'indice PMI relatif aux services s'est également rehaussé sur la même période.

"Une récente série d'indices PMI composites au-dessus de la barre des 50 (...) suggère que l'économie pourrait avoir repris un peu de dynamique à la fin du quatrième trimestre", affirme Martin Beck, économiste chez EY Item Club.

Il note cependant que "l'inflation a ralenti plus vite que prévu" au Royaume-Uni, ce qui soutient encore les attentes des investisseurs que la Banque d'Angleterre diminuera son taux directeur cette année.

De son côté, le yen reculait de 0,59% face au dollar, à 144,15 yens, et de 0,89% face à l'euro, à 157,91 yens.

Dans le centre du Japon, près de 80 personnes sont toujours portées disparues jeudi, trois jours après le puissant séisme du Nouvel An qui a fait 84 morts selon un bilan provisoire, et dévasté bâtiments et routes.

Or ce "récent tremblement de terre dévastateur rend plus difficile une sortie imminente de la Banque du Japon du domaine des taux d'intérêt négatifs", qui plombe la devise nippone, selon les analystes de la Deutsche Bank.

Les analystes s'attendent en effet à ce que la banque centrale japonaise ne change pas drastiquement sa politique en cette période où le soutien à son économie se révèle crucial.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

11H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0954 1,0922

EUR/JPY 157,91 156,50

EUR/CHF 0,9314 0,9273

EUR/GBP 0,8621 0,8623

USD/JPY 144,15 143,29

USD/CHF 0,8503 0,8491

GBP/USD 1,2706 1,2665

afp/al