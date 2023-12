Londres (awp/afp) - Le dollar se maintenait vendredi pour les derniers échanges de l'année, mais restait à la traine sur 2023 face aux devises européennes, quand le yen s'apprêtait de finir l'année en forte baisse face au billet vert.

Vers 11H30 GMT (12H30 HEC), le dollar index, qui compare le billet vert à un panier de monnaies, restait quasiment stable à 101,27 points.

"L'indice du dollar américain a rebondi (jeudi), les rendements des bons du Trésor ayant augmenté", et se maintenait encore vendredi face à la livre et l'euro, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Cependant, "le dollar américain devrait connaître sa pire année depuis 2020", première année de la pandémie de Covid-19, affirme l'analyste.

Sur l'année, le dollar index a perdu plus de 2%. Depuis le début de 2023, le billet vert a flanché de plus de 3% face à l'euro et de près de 5% face à la livre britannique.

Principal déclencheur du récent mouvement de vente du dollar américain, les "spéculations sur les marchés se sont intensifiées au sujet de réductions de taux plus précoces et plus profondes de la part de la Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) l'année prochaine", explique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"L'émergence de preuves plus convaincantes qu'un ralentissement marqué de l'inflation américaine est en cours a été le principal déclencheur de la récente forte correction à la baisse des rendements américains et du dollar américain", poursuit-il.

La Fed avait également indiqué lors de sa dernière réunion que le comité monétaire avait discuté d'un début de calendrier pour les baisses de taux.

En parallèle, les devises européennes se sont montrées plus performantes sur l'année, se remettant après avoir durement été touchées par le choc de la guerre en Ukraine, qui s'est depuis atténué avec la baisse des prix de l'énergie.

Si elles n'ont pas complétement récupéré de leurs lourdes pertes subies en 2022, l'euro, la livre et la couronne suédoise ont toutefois enregistré des gains notables cette année.

"La seule devise européenne qui a continué à sur-performer cette année est le franc suisse (...) en passe de clôturer à son niveau le plus élevé par rapport à l'euro et au dollar américain depuis le début de l'année 2015", époque à laquelle la Banque nationale suisse (BNS) avait renoncé à bloquer la parité à 1,20 franc suisse pour un euro, quatre ans après avoir arrimé les deux devises, explique Lee Hardman.

Le franc suisse a bénéficié depuis 2020 de son statut de valeur refuge pendant la crise du Covid-19, "puis des craintes d'une hausse de l'inflation", poursuit l'analyste. Plus récemment, malgré la baisse des pressions inflationnistes, la devise suisse a été portée par "les risques accrus de récession en Europe et l'intensification de la spéculation sur des baisses de taux plus rapides et plus importantes de la part de la BCE (Banque centrale européenne) et de la Fed".

Côté yen, la devise nipponne a souffert des réticences de la Banque du Japon (BoJ) à changer de cap par rapport à sa politique monétaire ultra-accommodante de taux négatifs, en comparaison aux principales autres grandes banques centrales qui ont opté pour des hausses de taux successives pour combattre l'inflation.

Le yen est ainsi en passe de clôturer en forte baisse sur l'année face au dollar américain.

Dans une moindre mesure, les dollars australien et néo-zélandais ont également fait grise mine, "freinés cette année par les inquiétudes persistantes concernant la santé de l'économie chinoise", note M. Hardman.

Les économies de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont en effet très liées à l'économie chinoise, important partenaire commercial. Or, le rebond économique qui a suivi la fin des très strictes restrictions sanitaire en Chine s'est avéré décevant.

afp/al