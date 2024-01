New York (awp/afp) - Le dollar progresse jeudi après une croissance de l'économie américaine plus forte que prévue au dernier trimestre 2023 tandis que l'euro recule notamment face à la livre, touchant un plus bas en cinq mois face à la devise britannique.

Vers 20H15 GMT, le dollar gagnait 0,44% face à l'euro à 1,0837 dollar pour un euro. Le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier de principales devises avançait de 0,33% à 103,57 points.

Le Produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, qui a gagné 3,3% en rythme annualisé contre +2% prévu, "a aidé le dollar", a indiqué Brad Bechtel de FX Jefferies, ajoutant que d'autres données économiques américaines montraient aussi une première économie mondiale encore solide.

Cela peut signifier que la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed) ne sera pas pressée de baisser les taux, ce qui soutient le dollar.

"Un ton accommodant de la part de la présidente de la BCE (Banque centrale européenne NDLR) Christine Lagarde" a joué aussi en défaveur de l'euro, a noté l'analyste.

La devise européenne perdait 0,24% face à la livre, à 85,32 pence pour un euro, après avoir touché 85,21 pence pour un euro, son plus bas niveau face à la livre depuis août.

Lors de la réunion à Francfort, et pour la troisième fois d'affilée depuis octobre, la BCE a maintenu ses taux à un niveau record. Celui rémunérant les dépôts, référence pour le crédit en zone euro, continue ainsi de camper à 4,00%.

Lors de la conférence de presse suivant la décision jeudi, Mme Lagarde a affirmé maintenir les propos qu'elle avait tenu la semaine d'avant au forum de Davos indiquant qu'une baisse des taux aux environs de juin était "probable".

Il y a eu un "consensus" au sein du Conseil des gouverneurs pour juger qu'il était "prématuré de discuter de réductions de taux" pour la zone euro, a cependant insisté la présidente de l'institution monétaire européenne.

Vendredi, les marchés vont guetter l'inflation américaine de décembre mesurée par l'indice PCE, outil préféré de la Fed pour jauger de l'évolution des prix.

La Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre (BoE) tiennent leurs réunions monétaire la semaine prochaine.

Cours de jeudi Cours de mercredi 20H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0837 1,0885 EUR/JPY 160,18 160,56 EUR/CHF 0,9401 0,9391 EUR/GBP 0,8532 0,8553 USD/JPY 147,81 147,51 USD/CHF 0,8676 0,8628 GBP/USD 1,2701 1,2726

afp/rp