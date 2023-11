Londres (awp/afp) - Le dollar se stabilisait jeudi face à l'euro après des données économiques signalant un ralentissement de l'économie américaine, qui rapprochent la perspective d'une baisse de taux de la Réserve fédérale, mais gagnait un peu de terrain face à la livre.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), le billet vert stagnait face à la devise européenne, à 1,0849 dollar pour un euro. Il gagnait cependant contre la livre britannique, en repli de 0,13% à 1,2400 dollar, et reculait de 0,06% à 151,25 yens.

Le dollar "digère les chiffres de l'inflation américaine plus faible que prévu mardi", à 3,2% sur un an en octobre, tandis que des données économiques publiées mercredi "soutiennent l'idée selon laquelle la Réserve fédérale (Fed) pourrait (...) mettre un terme à ses hausses de taux d'intérêt", rappelait Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

En effet, l'inflation des prix à la production aux Etats-Unis s'est avérée "plus faible qu'attendu", et les ventes au détail ont reculé en octobre pour la première fois depuis le mois de mars - une baisse cependant "plus douce que prévu" - selon l'analyste.

Ces données sont "venues conforter l'idée selon laquelle, l'économie américaine(...) ralentit lentement, tandis que l'inflation se tasse à un rythme satisfaisant".

Mais si avec "la baisse de l'inflation, la nécessité de réduire les taux devient évidente", la Fed a cependant à coeur de ne pas annuler les effets de sa politique monétaire restrictive en les réduisant trop tôt, tempère Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Le billet vert progressait cependant face à la livre, en net recul face à l'ensemble des principales devises, et notamment de 0,14% face à l'euro, à 87,49 pence.

La devise britannique souffrait encore de l'annonce mercredi d'une inflation britannique plus faible qu'attendue en octobre, à 4,6% sur un an, en conséquence de laquelle, "les marchés financiers anticipent actuellement une première baisse des taux de la Banque d'Angleterre" d'ici le milieu de l'année prochaine, concluait Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill.

Cours de jeudi Cours de mercredi --------------------------------- 10H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0849 1,0848 EUR/JPY 164,09 164,19 EUR/CHF 0,9646 0,9632 EUR/GBP 0,8749 0,8736 USD/JPY 151,25 151,36 USD/CHF 0,8891 0,8880 GBP/USD 1,2400 1,2416

afp/buc