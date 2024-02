New York (awp/afp) - Le dollar se replie mardi face aux principales monnaies, à la suite d'un indicateur décevant aux Etats-Unis, tandis que l'euro se renforce après une croissance des salaires européens qui fait douter d'une baisse dès juin des taux de la zone euro.

Vers 20H10 GMT, le billet vert baissait face à l'euro, qui prenait 0,26% à 1,0807 dollar, et la devise américaine reculait également face à la livre, qui montait de 0,21% à 1,2620 dollar.

Le dollar américain évoluait à la baisse par rapport aux principales devises en ce retour de jour férié pour les investisseurs américains, qui attendent des "développements macroéconomiques cruciaux" cette semaine, a noté Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

L'indice des indicateurs avancés publié par le Conference Board mardi sur l'économie américaine a accéléré son recul à -0,4% à 102.7 points en janvier après déjà -0,2% en décembre.

Sans que cela ne présage de récession aux Etats-Unis, a estimé l'économiste du Conference Board, Justyna Zabinska-La Monica, cela signale néanmoins "que la croissance du Produit intérieur brut va ralentir à près de zéro aux deuxième et troisième trimestres".

Les cambistes attendaient aussi la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed), tenue en janvier, et des commentaires de membres de la Fed.

Côté européen, l'euro était soutenu par un indice de la BCE sur les salaires négociés de la zone euro qui a montré une croissance de 4,5% au quatrième trimestre.

C'est moins fort qu'au troisième trimestre (+4,7%) mais suffisamment persistant pour jeter des doutes sur l'idée d'une baisse des taux dès juin en zone euro.

Par ailleurs, le ringgit malaisien a atteint mardi son plus bas niveau depuis 26 ans, sur fond de faiblesse des devises des pays asiatiques émergents.

Le ringgit a terminé mardi à environ 4,78 ringgits pour un dollar.

Plus tôt dans la séance, il avait touché 4,80 ringgits, un plus bas face au dollar depuis janvier 1998 lors de la crise financière asiatique, en partie à cause de la mauvaise performance des exportations de la Malaisie et des taux d'intérêt américains élevés qui rendent le billet vert plus attractif.

Cours de mardi Cours de lundi 20H10 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0807 1,0779 EUR/JPY 162,15 161,82 EUR/CHF 0,9530 0,9511 EUR/GBP 0,8563 0,8558 USD/JPY 150,05 150,13 USD/CHF 0,8819 0,8824 GBP/USD 1,2620 1,2594

afp/rp