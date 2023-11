New York (awp/afp) - Le dollar récupérait mercredi une petite partie des pertes de la veille, alors qu'il avait subi un trou d'air lesté par une inflation américaine plus faible que prévu, tandis que c'était au tour de la livre de reculer face à une hausse des prix ralentie.

Vers 19H00 GMT, le billet vert reprenait 0,31% sur l'euro à 1,0845 dollar pour un euro. Le dollar index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres devises majeures, grimpait aussi de 0,34% à 104,40 points.

Mardi, du fait d'une inflation américaine en repli à 3,2% en octobre, selon l'indice CPI, contre 3,7% le mois d'avant et 3,3% attendu par les analystes, le dollar avait chuté de façon spectaculaire, appelant à un rebond. Le billet vert était tombé à un plus bas depuis septembre face à l'euro et à la livre.

"Le sentiment de mardi a conduit à une réallocation des capitaux vers des actifs à risque comme l'euro, la livre et les actions, au détriment des obligations et du dollar", a expliqué Boris Kovacevic, analyste de Convera Financial Services.

Ce rebond technique du billet vert n'était toutefois pas convaincant, selon Shaun Osborne, de Scotiabank. "Je m'attends à ce que le dollar s'échange à la baisse à l'avenir. Des rebonds sont toutefois possibles, surtout en fin d'année où il y a des risques de volatilité", a estimé cet analyste.

De son côté, la livre britannique, plombée par un recul de l'inflation plus fort qu'attendu au Royaume-Uni, cédait 0,69% face au dollar à 1,2413 dollar et déclinait de 0,38% face à l'euro à 87,37 pence.

"En réaction aux données d'inflation meilleures que prévues", "la livre sterling a perdu du terrain par rapport à toutes les principales devises en début de séance", a résumé Joshua Raymond, analyste d'XTB.

Selon lui, "les investisseurs sont convaincus que la Banque d'Angleterre a fini de relever ses taux" et misent encore davantage sur une prochaine baisse des taux d'intérêt d'ici à l'été 2024.

L'inflation a fortement reculé en octobre au Royaume-Uni, à 4,6% sur un an, soit davantage qu'attendu, après avoir stagné à 6,7% le mois précédent, selon les chiffres de l'Office national des statistiques (ONS) publiés mercredi.

"Les attentes du marché selon lesquelles nous avons atteint les taux d'intérêt maximaux se sont renforcées aujourd'hui", a précisé Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

La Banque d'Angleterre avait indiqué au début du mois que le retour au taux d'inflation visé de 2% n'est pas entrevu avant fin 2025, et que les baisses de son taux directeur ne seraient donc pas pour tout de suite.

Les données sur l'inflation de la zone euro en octobre, attendues vendredi, devraient éclaircir les perspectives du marché.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0845 1,0879 EUR/JPY 164,13 163,59 EUR/CHF 0,9637 0,9672 EUR/GBP 0,8737 0,8703 USD/JPY 151,34 150,37 USD/CHF 0,8887 0,8890 GBP/USD 1,2413 1,2499

afp/rp