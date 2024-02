New York (awp/afp) - Le dollar monte mercredi après la publication d'une croissance américaine encore solide tempérant les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed), tandis que le bitcoin a franchi le seuil des 60.000 dollars.

Vers 20H00 GMT, le billet vert grappillait 0,10% face à l'euro à 1,0833 dollar pour un euro. Il montait face à la livre, qui cédait 0,26% à 1,2652 dollar.

Le billet vert avait momentanément flanché en début de séance après la publication de la deuxième estimation du PIB (Produit intérieur brut) américain au quatrième trimestre 2023, montrant une croissance révisée en légère baisse, à 3,2% en rythme annualisé contre 3,3% initialement annoncé.

"Sur la base de ces données, la consommation américaine semble solide" et l'économie américaine montre "des signes de force", remarque Kathleen Brooks, analyste de XTB, laissant une marge de manoeuvre à la Fed pour maintenir des taux élevés.

Même révisé en légère baisse, ce chiffre signale "une croissance très forte pour une économie qui a subi le cycle de resserrement le plus agressif de son histoire moderne", a commenté pour sa part Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, en amont de la publication.

En outre, cette révision ne modifie pas la croissance du PIB américain sur l'ensemble de l'année 2023, qui reste de 2,5%, contre 1,9% en 2022.

George Vessey de Convera a souligné "l'exception économique actuelle des Etats-Unis et les rendements obligataires américains qui oscillent non loin de leurs plus hauts depuis trois mois", ce qui soutient la devise américaine. Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans reculaient à 4,27% contre 4,30% la veille mais demeuraient ainsi à un niveau élevé.

Mais c'est l'inflation PCE de janvier aux Etats-Unis, indice favori de la Fed pour orienter sa politique monétaire, qui concentrera l'attention des cambistes jeudi.

En décembre, l'inflation PCE était restée stable à 2,6% sur un an. La banque centrale américaine vise le retour à une inflation à 2%.

Si elle ne ralentit pas, l'inflation pourrait "retarder non seulement la première baisse des taux", pour l'instant envisagée en juin par les économistes, mais également "ralentir le rythme des baisses futures", note Mme Ozkardeskaya, de Swissquote.

Le bitcoin a de son côté passé la barre des 60.000 dollars, et grimpait de 7,54% à 61.005 dollars.

La récente commercialisation d'un nouveau type de produit d'investissement, un fonds indiciel (ETF) indexé sur le cours du bitcoin, continue de générer une "vague d'optimisme, faisant s'envoler les volumes de transactions", remarque Mikkel Morch, du fonds spécialisé ARK36.

Les flux entrants vers ces nouveaux fonds ont été massifs, et ont soutenu le prix du bitcoin, a réagit Charles Morris, de ByteTree.

L'analyste cite également le "halving" (ou "réduction de moitié"), un phénomène technique attendu en avril qui doit diviser par deux la récompense accordée pour extraire de nouveaux bitcoins.

Cet évènement doit réduire la vitesse à laquelle les nouveaux bitcoins entrent sur le marché, renforçant donc la valeur de cette cryptomonnaie.

La plus célèbre des cryptomonnaies se rapproche ainsi de son record absolu à 68.991 dollars, atteint en novembre 2021.

Cours de mercredi Cours de mardi

--------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0833 1,0844

EUR/JPY 163,25 163,22

EUR/CHF 0,9524 0,9527

EUR/GBP 0,8562 0,8548

USD/JPY 150,70 150,51

USD/CHF 0,8792 0,8786

GBP/USD 1,2652 1,2685

