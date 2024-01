Londres (awp/afp) - Le dollar progressait face à la livre sterling lundi, des données économiques aux États-Unis plus robustes remettant en question les attentes des investisseurs de baisses imminentes des taux de la Fed.

Vers 11h30, le billet vert s'appréciait face à la devise britannique, qui perdait 0,14% à 1,2701 dollar, mais restait stable face à l'euro, qui s'effritait de 0,04% à 1,0938 dollar.

Le marché pourrait revoir ses anticipations d'un changement de politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) vers un début de détente des taux. "La vigueur de l'économie américaine et de son marché de l'emploi ne justifierait pas un début imminent des réductions de la Fed au printemps", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis publié vendredi s'est en effet avéré robuste, affichant 216'000 nouvelles embauches contre 162'000 prévu pour décembre avec un taux de chômage stable à 3,7%. Pour Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, cela ne fait pas de doute: "on peut décrire ce que l'on voit maintenant comme un atterrissage en douceur et j'espère que cela va continuer", a déclaré vendredi la secrétaire au Trésor après la publication du rapport.

Ces données "ont montré aux investisseurs que l'économie reste plus résiliente que prévu", explique Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades. "Cependant, certains craignent que cette situation puisse potentiellement affaiblir l'urgence pour la Fed de réduire ses taux et d'adopter une approche plus conciliante, alors que la plupart des investisseurs ont déjà intégré des baisses de taux", poursuit-il.

Plus tard dans la semaine, le marché sera attentif à la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour décembre aux États-Unis. Les investisseurs "qui espèrent un signal plus clair d'une baisse imminente des taux de la part de la Fed (...) seront probablement déçus", affirme Antje Praefcke, de Commerzbank.

Car "l'inflation aux États-Unis continue de baisser. Mais pas très vite, selon nos experts", poursuit-elle.

Cours de lundi Cours de vendredi

--------------------------------

11h30 23h00

EUR/USD 1,0938 1,0943

EUR/JPY 157,94 158,27

EUR/CHF 0,9308 0,9301

EUR/GBP 0,8612 0,8603

USD/JPY 144,39 144,63

USD/CHF 0,7873 0,8500

GBP/USD 1,2701 1,2720

afp/vj