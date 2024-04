New York (awp/afp) - Le dollar a repris des couleurs, jeudi, soutenu par le raffermissement des taux américains et les déclarations de plusieurs membres de la Fed (banque centrale américaine), dont certains ont évoqué une nouvelle hausse de taux, totalement écartée il y a encore quelques jours.

Vers 20H30 GMT, le billet vert s'appréciait de 0,27% face à la monnaie unique, à 1,0642 dollar pour un euro. Il gagnait aussi du terrain face à la livre sterling, au franc suisse et au yen.

Durant une intervention à Washington, le président de l'antenne de New York de la Fed, John Williams, a estimé que "si les données (macroéconomiques) nous indiquaient que des taux plus élevés sont nécessaires pour atteindre nos objectifs, c'est ce que nous voudrions faire (relever les taux), logiquement".

"C'est la première fois qu'un membre clé de la Fed met ça sur la table", a relevé Matthew Weller de Forex.com.

Mercredi, la gouverneure de la Fed Michelle Bowman avait été dans le même sens, estimant possible que les taux directeurs de la banque centrale américaine ne se situent pas, actuellement, à un niveau suffisamment élevé pour juguler l'inflation.

Pour la première fois, les opérateurs intègrent la possibilité d'un nouveau tour de vis monétaire à l'issue de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, les 30 avril et 1er mai, même s'ils ne lui attribuent qu'une probabilité infime (1,7%).

Ces déclarations ont redonné de l'élan aux taux obligataires.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, considéré comme représentatif de la vision du marché en matière de politique monétaire, approchait de nouveau de 5%, seuil franchi brièvement à deux reprises ces derniers jours pour la première fois depuis cinq mois.

"Le dollar reste orienté à la hausse face à l'euro", considère Matthew Weller, "dans la mesure où la faiblesse de l'économie de la zone euro pourrait inciter la BCE (Banque centrale européenne) à baisser ses taux plus vite et plus fort que ne l'attend le marché".

L'analyste n'exclut pas de voir la devise commune à 20 pays européens tomber sous 1,05 dollar, ce qui ne s'est plus produit depuis six mois.

Cours de jeudi Cours de mercredi 20H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0642 1,0673 EUR/JPY 164,60 164,77 EUR/CHF 0,9709 0,9720 EUR/GBP 0,8556 0,8569 USD/JPY 154,67 154,39 USD/CHF 0,9123 0,9107 GBP/USD 1,2437 1,2454

afp/rp