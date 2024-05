New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait vendredi face à l'euro et aux principales monnaies après une brève montée en début de séance tandis que la livre britannique grimpait à un plus haut depuis deux mois.

Vers 20H55 GMT, le billet vert grappillait 0,03% face à l'euro, à 1,0870 dollar pour un euro tandis que la livre grimpait de 0,24% face au dollar à 1,27 dollar pour une livre.

A la veille du week-end, "les courtiers mettent de l'ordre dans leurs portefeuilles", a indiqué Brad Bechtel, directeur pour le marché des changes chez Jefferies.

Selon lui, le marché des devises devrait connaître moins de volatilité les prochains jours.

"On a été abreuvés de données économiques ces dernières semaines", notamment la cruciale inflation américaine "et rien de sérieux sur ce plan ne se profile cette semaine tandis que le début officieux de l'été arrive aux Etats-Unis avec le long week-end de Memorial Day" le 26 mai, a souligné l'analyste.

"Le billet vert en a pris un coup cette semaine avec la publication de l'inflation", qui a ralenti un peu et fait fortement chuter le dollar mercredi.

Sa remontée en début séance correspond à des couvertures de ventes à découvert "avant le week-end", a encore expliqué l'analyste.

Mercredi, l'inflation aux Etats-Unis a en effet été conforme aux attentes des analystes, et en repli sur un an, confortant les investisseurs dans leurs anticipations sur une première baisse des taux directeurs de la Banque centrale américaine pour septembre.

Le dollar avait cependant repris des couleurs suite à des déclarations de membres de la Fed, qui ont laissé entendre jeudi qu'il ne fallait pas encore crier victoire sur l'inflation américaine, car elle est encore loin du niveau de 2% souhaité par la banque centrale américaine.

Trois hauts responsables de la banque centrale américaine se sont en effet opposés à l'idée d'une réduction anticipée des taux directeurs, ajoutant qu'ils voulaient voir plus de preuves que l'inflation était sous contrôle.

La livre, au plus haut depuis sept semaines, a profité d'un retour des transactions de portage ou carry trade, où les courtiers empruntent sur des devises à bas taux d'intérêt comme le yen --qui baissait de 0,23% face à l'euro et de 0,21% face au dollar-- pour acheter des devises à taux d'intérêt plus rémunérateurs comme la livre."

"Comme on devrait avoir moins de volatilité, le carry trade devrait dominer", a pronostiqué l'expert de Jefferies.

Cours de vendredi Cours de jeudi 20H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0870 1,0867 EUR/JPY 169,26 168,86 EUR/CHF 0,9883 0,9847 EUR/GBP 0,8558 0,8577 USD/JPY 155,71 155,39 USD/CHF 0,9092 0,9061 GBP/USD 1,2701 1,2670

afp/rp