New York (awp/afp) - Le dollar évoluait dans des marges très resserrées face aux principales devises, mardi, sur un marché privé d'animateur, qui attend déjà la publication d'un indicateur clé d'inflation, jeudi.

A 22H00 GMT, au fixing, le billet vert grignotait 0,06% à la monnaie unique, à 1,0844 dollar pour un euro. Il était stable face à la livre sterling, à 1,2685 dollar pour une livre.

Pour Shaun Osborne, analyste de Scotiabank, la devise américaine a bénéficié d'une petite tension sur les rendements obligataires américains. Le taux des emprunts d'Etat américains à 10 ans pointaient à 4,30%, contre 4,27% la veille en clôture.

Mais les cambistes se tenaient à l'écart du marché, dans l'ensemble. "Ils attendent le PCE", indice de prix américain le plus suivi par la banque centrale américaine (Fed), qui sera publié jeudi, pour le mois de janvier, a expliqué l'analyste.

Pour lui, les derniers indicateurs d'inflation, le CPI et le PPI, ayant tous deux surpris à la hausse, les opérateurs n'écartent pas un nouveau coup d'éclat des prix américains.

Les investisseurs ont sensiblement réduit leurs attentes de baisses de taux cette année pour la Fed et la Banque centrale européenne (BCE). Ils ne tablent plus que sur trois coupes pour la première et quatre pour la seconde d'ici à la fin de l'année, contre six chacune pronostiquées en début d'année.

Pour Shaun Obsorne, la parité euro/dollar ne sortira de la fourchette comprise entre 1,07 et 1,09 dollar, dans laquelle elle se tient depuis un mois, qu'à la faveur de données macroéconomiques surprenantes, d'un côté ou l'autre de l'Atlantique.

"Si l'économie américaine se tient mieux pendant plus longtemps" que prévu, le dollar aura l'occasion de reprendre la main, a estimé cet analyste.

Cours de mardi Cours de lundi 22H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0844 1,0851 EUR/JPY 163,22 163,53 EUR/CHF 0,9527 0,9553 EUR/GBP 0,8548 0,8559 USD/JPY 150,51 150,70 USD/CHF 0,8786 0,8803 GBP/USD 1,2685 1,2685

afp/rp