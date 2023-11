Londres (awp/afp) - Le dollar marque de nouveau une baisse lundi, plombé par les prévisions de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed), tandis que la livre profite de commentaires du gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) prônant des taux élevés pour longtemps.

Vers 12H20 GMT (13H20 à Paris), le billet vert perdait du terrain face à l'euro, qui prenait 0,12% à 1,0954 dollar, et face à la livre britannique, qui grimpait de 0,32% à 1,2643 dollar, au plus haut depuis près de trois mois.

"La conviction selon laquelle la Réserve fédérale (Fed) a fini de relever les taux d'intérêt et la chute rapide des rendements à long terme (des obligations d'Etat) aux États-Unis" ont fait tomber le dollar ces dernières semaines, en particulier depuis la publication d'une inflation américaine ralentie, résumait Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

La semaine dernière, une série de données économiques a renforcé la conviction des cambistes que l'économie américaine se refroidissait, ce que l'enthousiasme des consommateurs pour le "Black Friday" n'a pas réussi à atténuer.

L'indice PCE, très suivi par la Fed, devrait lui aussi confirmer une accalmie sur le front des prix, estime l'analyste.

La livre se renforçait particulièrement face au dollar, mais aussi de 0,19% face à l'euro, à 86,63 pence, profitant des remarques du gouverneur de la BoE Andrew Bailey, notait James Harte, analyste chez Tickmill.

Dans un entretien accordé au site du quotidien de Newcastle ChronicleLive et publié lundi, M. Bailey a estimé qu'il était "trop tôt" pour réduire les taux d'intérêt, et qu'une telle mesure n'était pas prévue "dans un avenir proche".

Tout en reconnaissant l'impact des taux plus élevés sur le coûts des emprunts immobiliers et les loyers, et sur les Britanniques "les moins favorisés", il estime que "si nous ne réduisons pas l'inflation, la situation empirera".

L'or s'échangeait lui à 2.014 dollars l'once, en hausse de 0,58%, après être grimpé jusqu'à 2.018,21 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-mai.

"La faiblesse du dollar continue de soutenir cet actif refuge", analysait James Harte, dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

12H20 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0954 1,0939

EUR/JPY 163,07 163,48

EUR/CHF 0,9636 0,9659

EUR/GBP 0,8663 0,8680

USD/JPY 148,88 149,44

USD/CHF 0,8797 0,8829

GBP/USD 1,2643 1,2603

afp/al