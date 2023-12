Londres (awp/afp) - Le dollar reculait toujours lundi face à l'euro, contrarié par le ton plus accommodant et optimiste sur l'inflation de la Réserve fédérale (Fed), tandis que la livre accélérait son recul dans la foulée des commentaires d'un responsable de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 17H05 GMT (18H05 à Paris), le billet vert perdait du terrain face à l'euro, qui grimpait de 0,24% à 1,0922 dollar.

Malgré le discours offensif de plusieurs membres de la Fed ces derniers jours, le marché a pris en compte le fait que les prévisions de l'institution monétaire américaine "impliquent trois baisses de taux l'année prochaine", note Kit Juckes, analyste de la Société Générale.

Les investisseurs misent de leur côté sur six diminutions dès mars, et s'appuient avant tout sur des prédictions "d'une chance quasi nulle d'une autre hausse" des taux de la Fed, selon cet analyste.

Jeudi dernier, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont toutes les deux fait le choix d'un nouveau statu quo sur leurs taux d'intérêt, tout en affichant un discours relativement plus offensif que la Fed auparavant.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a répété jeudi que son institution ne comptait "pas baisser la garde" face à l'inflation et qu'elle n'avait "pas discuté du tout de baisses de taux" au cours de sa réunion.

La livre britannique, quant à elle, perdait 0,38% face au billet vert, à 1,2633 dollar pour une livre, et chutait également de 0,62% face à l'euro, à 86,45 pence.

S'exprimant lundi, un haut responsable de la BoE, Bren Broadbent, a noté qu'un ralentissement plus important et prolongé de la croissance des salaires au Royaume-Uni sera nécessaire avant de pouvoir conclure que l'inflation est suffisamment en baisse et de réduire les taux d'intérêt.

Par ailleurs, il existe un degré d'"incertitude" et d'imprécision sur les indicateurs économiques en la possession de la banque centrale britannique, estime ce membre de la BoE.

"Les marchés anticipent des réductions (de taux de la BoE, NDLR) dès le mois de mai", indique Susannah Streeter, analyste d'Hargreaves Lansdown.

De son côté, le yen se repliait fortement de 0,61%, à 143,02 yens pour un dollar, lundi, en amont de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), attendue mardi.

A l'inverse des autres banques centrales, celle du Japon conserve une politique monétaire dite "ultra-accommodante" afin de soutenir l'économie nippone.

Début décembre, le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, avait fait grimper le yen en notant que "son travail deviendrait plus difficile à la fin de l'année", une remarque interprétée par le marché comme indiquant que cette position serait complexe à entretenir sur le long terme.

Un autre responsable de la BoJ avait fait allusion à la fin de l'ère des taux négatifs de court terme, en place depuis 2016.

Mais "malgré toutes ces récentes spéculations", les analystes s'attendent à ce que "les taux restent inchangés", note Michael Hewson, de CMC Markets.

Cours de lundi Cours de vendredi 17H05 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0922 1,0895 EUR/JPY 156,21 154,87 EUR/CHF 0,9481 0,9484 EUR/GBP 0,8645 0,8591 USD/JPY 143,02 142,15 USD/CHF 0,8681 0,8705 GBP/USD 1,2633 1,2681

afp/rp