* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,21% et le Stoxx 600 0,30% * Les valeurs défensives en Europe limitent la baisse * Wall Street dans le vert à mi-séance * Un gouverneur de la Fed évoque une baisse des taux * Détente sur le dollar et les rendements obligataires par Claude Chendjou PARIS, 28 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé mardi sur de faibles variations, tandis qu'à Wall Street la tendance s'est retournée dans le vert en fin de matinée à New York après les déclarations de responsables de la Fed, dont Christopher Waller, qui a évoqué une possible baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis dans les mois à venir. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,21% à 7.250,13 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,07%. Le Dax allemand , soutenu par les valeurs défensives comme celles des services aux collectivités, a grappillé 0,16%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,15%, tandis que le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 ont perdu chacun 0,30% chacun mais leur baisse a été limité par le soutien du compartiment défensif. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,46%, le Standard & Poor's 500 de 0,31% et le Nasdaq de 0,33%. Les marchés d'actions, qui étaient orientés dans le rouge depuis le début de la séance, dans un mouvement de consolidation après les importants gains enregistrés ce mois-ci et avant la publication dans la semaine des chiffres de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, ont tenté en fin de session un rebond. Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), s'est dit mardi "de plus en plus confiant" que le niveau actuel des taux d'intérêt de la banque centrale américaine sera suffisant pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% et n'a pas exclu une baisse du coût du crédit dans les mois à venir. Ces déclarations ont fait reculer les rendements souverains américains et le dollar. Outre Christopher Waller, d'autres responsables de la Fed comme Austan Goolsbee se sont exprimés dans la journée, ce dernier estimant que l'inflation aux Etats-Unis est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse depuis 71 ans. Une intervention de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, est attendue vendredi, au lendemain de la publication de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis et de la statistique des prix à la consommation en zone euro. La Fed, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) rendront leurs prochaines décisions de politique monétaire les 13 et 14 décembre. VALEURS EN EUROPE Atos a chuté de 6,58%, le groupe de services informatiques ayant annoncé renégocier son accord avec Daniel Kretinsky sur Tech Foundations. Ubisoft a plongé de 8,97% en réaction à l'annonce d'un placement d'obligations convertibles en actions. easyJet a gagné 4% après un bénéfice annuel conforme aux attentes. Julius Baer , pénalisé par l'abaissement du conseil de Morgan Stanley, a cédé 4,68%. LES INDICATEURS DU JOUR Les prêts bancaires aux entreprises de la zone euro ont reculé en octobre pour la première fois depuis 2015, avec une contraction de 0,3% après une hausse de 0,2% en septembre, selon les données publiées par la BCE. La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est nettement améliorée en novembre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board. CHANGES Le dollar (-0,51%) a reculé mardi à un plus bas depuis le 11 août face à un panier de devises de référence après les déclarations de Christopher Waller. L'indice est en passe d'accuser une baisse de plus de 3% sur l'ensemble du mois, la plus importante depuis novembre 2022. L'euro s'affiche à 1,1003 dollar (+0,46%) à un sommet de plus de trois mois et demi, tandis que la livre sterling se traite à 1,2708 dollar (+0,66%), à un pic depuis septembre. TAUX Le rendement des Treasuries décline à un plus bas de près de deux mois après les déclarations des responsables de la Fed. Celui à dix ans cède près de cinq points de base, à 4,34% et celui à deux ans neuf points, à 4,76%. En zone euro, les rendements de ces deux échéances ont fini respectivement à 2,49% (-5,9 points) et 2,91% (-6,7 points). PÉTROLE Le marché pétrolier est fortement à la hausse dans la perspective de nouvelles réductions de la production de l'Opep+ qui se réunit jeudi. Le Brent gagne 2,44% à 81,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,5% à 76,73 dollars . A SUIVRE MERCREDI : (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)