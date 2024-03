* Wall Street a fini vendredi en nette baisse avec la "tech" * Publication à 10h00 GMT de l'inflation en zone euro * En Chine, production et ventes au détail meilleures que prévu * Le dollar et les rendements obligataires stables par Claude Chendjou PARIS, 18 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'entame d'une semaine consacrée essentiellement aux banques centrales où la prudence devrait l'emporter alors que de récentes données publiées aux Etats-Unis ont ravivé l'inquiétude sur un éventuel report de l'assouplissement monétaire attendu dans le pays. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,20% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,27%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,15%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,22%. Les banques centrales du Japon, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse et la Norvège se réunissent cette semaine et une décision est attendue dès mardi pour la Banque du Japon (BoJ) qui pourrait mettre fin à ses taux négatifs dans un contexte de remontée de l'inflation et de hausse des salaires. Aux Etats-Unis, où la Réserve fédérale (Fed) s'emploie au contraire à freiner la demande, la résilience de l'économie et la hausse surprise des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) ont réveillé les craintes inflationnistes. La banque centrale américaine devrait annoncer mercredi un nouveau statu quo sur ses taux, mais les investisseurs s'attarderont surtout sur les "dot plots", le graphique représentant les estimations de l'évolution du coût du crédit. Goldman Sachs a indiqué lundi anticiper désormais une baisse des taux aux Etats-Unis de seulement 75 points cette année contre 100 points auparavant, tandis que JP Morgan a ramené sa prévision en la matière de 125 points à 75 points. Les annonces de la Fed seront suivies le 21 mars de celles de la Banque d'Angleterre (BoE), qui attend davantage de clarté sur l'évolution des salaires pour amorcer la baisse de ses taux. En zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) s'est réunie au début du mois et a ouvert la voie à une baisse de ses taux en juin, les données définitives sur les prix à la consommation dans le bloc de ce lundi devront confirmer un ralentissement des pressions inflationnistes au risque de décevoir. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en nette baisse vendredi, plombée par les grandes valeurs du secteur technologique, un mouvement de consolidation des indices désormais à des niveaux record et une volatilité liée à l'arrivée à échéance d'options et contrats à terme. L'indice Dow Jones a cédé 0,49%, ou 190,89 points, à 38 714,77 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 33,06 points ou 0,64%, à 5.117,42 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 155,36 points (-0,96%) à 15 973,17 points. Sur la semaine, le Dow Jones décline de 0,02%, le S&P perd 0,13% et le Nasdaq recule de 0,7%. L'action d'Adobe a plongé de plus de 13% après des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a rebondi de 2,67% à 39.740,44 points, après avoir perdu la semaine dernière 2,4% en partie sur des prises de bénéfice. Le Topix, plus large, a pris 1,92% à 2.721,99 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,1%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,63% et le CSI 300 progresse de 0,66%, les indices étant tirés notamment par la production industrielle, qui a progressé plus que prévu sur la période janvier-février, de 7% en rythme annuel, selon les données officielles. Les ventes au détail en Chine ont également augmenté plus qu'attendu, de 5,5% sur un an, au cours de la même période. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement inchangé (-0,02%) face à un panier de devises de référence. L'euro cède 0,01%, à 1,0886 dollar et la livre sterling s'échange à 1,2734 dollar (-0,04%). Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,2925%, après avoir touché la semaine dernière un plus haut depuis le 22 février à 4,310%. PÉTROLE Les cours du pétrole continuent de remonter après une hausse de 4% la semaine dernière dans un contexte de resserrement de l'offre et de risques géopolitiques accrus. Le Brent prend 0,40% à 85,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,47% à 81,42 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Prix à la consommation février +0,6% -0,4%* (définitif) - sur un an +2,6% +2,6%* *première estimation (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)