* Wall Street a fini mardi en ordre dispersé * Publication à 12h30 GMT des prix à la consommation aux USA * Le dollar et les rendements obligataires stables * Le CAC 40 attendu en hausse de 0,48% à l'ouverture par Claude Chendjou PARIS, 10 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur un rebond prudent mercredi avant la publication du principal indicateur économique de la semaine, les prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait rebondir de 0,48% à l'ouverture, au lendemain d'une séance en repli de 0,86%. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,43%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,62%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,57%. Les investisseurs attendent la publication à 12h30 GMT de la statistique des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de mars. Les derniers indicateurs macroéconomiques ont montré une économie américaine toujours vigoureuse, au risque de réveiller les craintes inflationnistes et d'éloigner la perspective d'une baisse rapide des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le consensus Reuters prévoit un ralentissement du CPI à 0,3% sur un mois, mais une accélération à 3,4% sur un an, après respectivement +0,4% et +3,2% en février. "Les marchés vont étudier les données pour répondre à une question: l'inflation est-elle persistante ou l'amélioration de la désinflation est-elle conforme aux attentes de la Fed ?", résument les économistes d'ANZ. "Nous pensons que les données suggèrent que les pressions inflationnistes diminuent lentement", ont-ils ajouté. A WALL STREET La Bourse de New York a marqué une pause mardi lors d'une séance prudente. L'indice Dow Jones a cédé 0,02%, ou 9,13 points, à 38 883,67 points. Le S&P-500, plus large, a progressé de 7,52 points (0,14%), à 5.209,91 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 52,68 points (0,32%) à 16 306,64 points. "Les marchés d'actions marquent le pas entre les données macroéconomiques majeures et le début de la saison des résultats du premier trimestre", a commenté Bill Northey, gérant d'investissement à US Bank Wealth Management, dans le Montana. "Nous sommes encore très proches des plus hauts historiques des marchés boursiers et il s'agit avant tout d'une pause avant ces données clés", a-t-il ajouté. A rebours de la tendance, Moderna a grimpé de 6,2% après avoir annoncé des résultats prometteurs d'essais cliniques d'un vaccin anticancéreux développé avec Merck. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei reflue de 0,25%, à 39.674 points, sur des prises de bénéfice avant les chiffres clés de l'inflation américaine. Le Topix, plus large, cède 0,30% à 2.746,49 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,7% dans le sillage des légers gains enregistrés la veille sur le S&P 500 à New York. En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,45% et le CSI 300 reflue de 0,53%, alors que l'agence Fitch a dégradé la perspective de crédit de la Chine à "négative". LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar reste ferme (+0,02%) face à un panier de devises de référence avant l'inflation américaine. L'euro est pratiquement inchangé (-0,01%), à 1,0855 dollar, après avoir gagné en un mois 0,64%. La livre sterling s'échange à 1,2679 dollar (+0,02%). Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,3557%, après un recul de 6,6 points de base la veille. PÉTROLE Les cours du pétrole varient peu mercredi après deux séances consécutives de baisse, alors que l'impasse dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza a ravivé l'incertitude sur la sécurité des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. Le Brent grignote 0,04% à 89,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,09% à 85,31 dollars. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 10 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Balance commerciale février EUR-5,244 mds EUR-7,213 mds - importations EUR56,296 mds EUR56,048 mds - exportations EUR51,025 mds EUR48,836 mds USA 12h30 Prix à la consommation (CPI) mars +0,3% +0,4% -sur un an +3,4% +3,2% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)