Londres (awp/afp) - La nette décélération de l'inflation américaine a secoué le marché des changes mardi, limitant la probabilité d'une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis et faisant piquer du nez le dollar face aux principales devises.

Les données sur l'inflation américaine mardi ont "donné un signal de plus" que le cycle de hausse de taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) "est probablement terminé", indiquait Lindsay James, de Quilter Investors.

Or des taux moins élevés rendent une monnaie moins rémunératrice et donc moins attractive pour les investisseurs.

En conséquence, vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), le billet vert dévissait face à la devise britannique, qui gagnait 1,64% à 1,2481 dollar, et face à l'euro, qui grimpait de 1,50% à 1,0859 dollar - des niveaux plus atteints depuis septembre pour les deux devises.

Le taux d'inflation a ralenti en octobre aux États-Unis, à 3,2% sur un an, contre 3,7% en septembre, grâce notamment à la baisse des prix de l'essence à la pompe, selon l'indice CPI publié mardi.

Vers des baisses de taux?

C'est une bonne nouvelle pour la Fed qui s'efforce depuis des mois de faire plier l'inflation, rappelle Edoardo Campanella, analyste chez UniCredit, pour qui "ce processus de désinflation vers l'objectif de 2% (fixé par l'institution monétaire, ndlr) devrait se poursuivre tout au long de 2024".

"Ces données sur une inflation plus faible signifient que le marché aura plus de mal à absorber" de nouvelles hausses de taux, "les décideurs politiques auront du mal à détourner le marché des discussions sur une baisse des taux en 2024", relevait Jane Foley, analyste de Rabobank, interrogée par l'AFP.

De son côté, en début de séance, la livre avait déjà profité quelque peu de "meilleures données sur l'emploi" en octobre au Royaume-Uni, estimait Derek Halpenny, de MUFG, ce qui pourrait donner davantage de marge de manoeuvre à la Banque d'Angleterre pour la poursuite d'une politique restrictive sur ses taux.

Il citait notamment les premières estimations pour octobre 2023 qui montrent une hausse de 33.000 du nombre d'employés salariés, "contrairement au déclin de 17.000 attendu", une donnée qui "peint un meilleur tableau de la demande (de main d'oeuvre) au Royaume-Uni".

Le taux de chômage s'est maintenu à 4,2% sur les trois mois achevés fin septembre, comparé aux trois terminés fin août, a indiqué mardi l'Office national des statistiques (ONS).

L'analyste de MUFG reconnaît cependant que les chiffres sur le marché de l'emploi britannique mardi avaient quelque chose "à la fois pour les membres modérés et pour ceux qui sont en faveur d'une hausse" de taux au sein du comité de politique monétaire la BoE, car les offres d'emploi continuent mois après mois à ralentir tandis que la hausse des salaires se modère.

La chute du dollar a par ailleurs permis au yen de reprendre un peu de vigueur, lui qui était à un cheveu de son plus bas niveau face au billet vert depuis plus de 30 ans, tout juste en dessous de son précédent plus bas d'octobre 2022. Le yen progressait mardi de 0,6% à 150,75 yens pour un dollar.

Face au dollar, la devise nippone a également été soutenue par des déclarations de Tokyo la veille laissant planer le doute sur une possible future intervention sur le marché des changes.

"Il est important que les monnaies évoluent régulièrement en fonction des fondamentaux et notre position est qu'une volatilité excessive n'est pas souhaitable", a déclaré lundi le ministre des Finances Shunichi Suzuki aux journalistes après une réunion matinale du Cabinet, selon la chaîne publique NHK.

"Le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures possibles", a-t-il ajouté.

