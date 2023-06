Les taux interbancaires en dollars de Hong Kong pourraient rattraper, voire dépasser, leurs homologues en dollars américains, car la demande des entreprises en monnaie locale pour le paiement des dividendes atteint son maximum au cours des trois mois précédant le mois d'août, a déclaré le directeur de la banque centrale de la ville.

Il s'agit d'un facteur saisonnier propre à Hong Kong qui affecte les taux interbancaires de la ville, car les sociétés cotées en bourse doivent s'approvisionner en dollars de Hong Kong pour payer leurs dividendes, a déclaré Eddie Yue, directeur général de l'autorité monétaire de Hong Kong, dans un article "Insight" publié sur son site web mercredi.

La haute saison pour le paiement des dividendes se situe généralement entre juin et août. Cette demande de financement fait grimper le taux de change du dollar de Hong Kong.

Ces facteurs saisonniers continueront à influencer les taux interbancaires dans les semaines ou les mois à venir, a déclaré M. Yue.

"La possibilité que les taux interbancaires en HKD rattrapent, voire dépassent, leurs homologues en USD certains jours n'est pas à exclure", a déclaré M. Yue.

Le dollar de Hong Kong a augmenté de 30 pips mercredi, à 7,8308 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis deux semaines.

Le taux interbancaire proposé au jour le jour à Hong Kong a inversé deux jours consécutifs de baisse et a augmenté à 3,88%, le plus haut depuis le 30 mai, après avoir culminé à près de 5% le 19 mai, à un plus haut de près de 16 ans.

En dehors des facteurs saisonniers, le taux interbancaire de Hong Kong est affecté par la tendance des taux d'intérêt américains en raison de l'ancrage du dollar de Hong Kong au billet vert. Le dollar de Hong Kong se situe dans une fourchette de 7,75 à 7,85 par rapport au dollar américain.

L'élargissement de l'écart de taux d'intérêt entre le dollar de Hong Kong et le dollar américain a encouragé les opérations de portage et affaibli le dollar de Hong Kong, ce qui a entraîné plus de 40 séries d'interventions de la part de la HKMA depuis que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever ses taux en mars 2022 jusqu'au mois de mai.