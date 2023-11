Les taux interbancaires à Hong Kong ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis deux décennies, suggérant que les flux sortants drainent les liquidités du centre financier.

Le taux interbancaire de référence à un mois offert à Hong Kong a bondi de 5,6 points de base (pb) pour atteindre 5,59012%, son plus haut niveau depuis la fin de l'année 2000.

Les taux à deux mois, trois mois et six mois ont également atteint leur plus haut niveau depuis 23 ans.

Les taux de Hong Kong sont liés à ceux des États-Unis en raison de l'ancrage du dollar de Hong Kong au dollar américain.

Toutefois, au cours des deux dernières semaines, les taux de Hong Kong ont augmenté, alors même que les paris se sont raffermis sur le fait que les taux américains avaient atteint leur maximum, ce qui indique des sorties de capitaux, les marchés de Hong Kong et de Chine ayant été laissés pour compte dans le cadre d'une forte reprise des actions mondiales.

Les sommets atteints par les taux interbancaires s'accompagnent également d'une baisse du solde global - une mesure des liquidités dans le système bancaire de Hong Kong - qui, à un peu plus de 45 milliards de dollars HK, n'est pas loin de son niveau le plus bas depuis 2008.

La monnaie de la ville est liée au billet vert dans une fourchette étroite de 7,75-7,85 pour un dollar. Elle a atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un an lundi, à 7,7860 pour un dollar, et s'est légèrement affaiblie à 7,7946 pour un dollar mardi. (Reportage de Tom Westbrook ; Rédaction de Kim Coghill)