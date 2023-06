Le dollar canadien s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau en quatre semaines face au billet vert mardi, les investisseurs pariant que la Banque du Canada reprendrait sa campagne de resserrement lors d'une décision sur les taux d'intérêt mercredi ou dans les mois à venir.

Le huard s'échangeait 0,3 % de plus à 1,34 dollar canadien pour un billet vert, soit 74,63 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis le 11 mai à 1,3391.

Le gain du huard est survenu après une décision surprise de la Reserve Bank of Australia d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a stimulé le dollar australien.

"L'attention portée à la décision politique de la BoC de mercredi s'intensifie après la hausse surprise de la RBA plus tôt dans la journée", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises à la Banque Scotia, dans une note.

"Une hausse des taux demain devrait donner au dollar australien un petit coup de pouce, au moins, d'autant plus si la BoC ne ferme pas la porte à un nouveau resserrement.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 45 % de chances que la banque centrale canadienne augmente son taux de référence mercredi, après l'avoir laissé en suspens à 4,50 %, son plus haut niveau en 15 ans, depuis janvier. Une hausse est entièrement prévue pour la prochaine réunion en juillet.

Le huard a augmenté malgré les gains du dollar américain par rapport à un panier de devises principales et une baisse du prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 71,74 $ le baril, soit une baisse de 0,6 %.

La devise a également surmonté les données économiques défavorables. La valeur des permis de construire canadiens a chuté de 18,8 % en avril, une baisse plus importante que prévu, et l'indice PMI d'Ivey a montré que l'activité économique s'est développée au rythme le plus lent en trois mois.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe. Le taux à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2007 à 4,471% avant de descendre à 3,388%, en hausse de 6,1 points de base sur la journée. (Reportage de Fergal Smith, édition de Nick Zieminski)