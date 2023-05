Le dollar canadien s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis huit jours face à sa contrepartie américaine vendredi, alors que les données montrant une augmentation des attentes en matière d'inflation aux États-Unis ont ravivé les inquiétudes des investisseurs quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le huard s'échangeait 0,5 % de moins à 1,3560 $ CA pour un billet vert, soit 73,75 cents US, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 4 mai à 1,3565. Pour la semaine, la devise a diminué de 1,4 %.

Les actions de Wall street ont chuté alors que la lecture préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du sentiment des consommateurs s'est effondrée à un plus bas de six mois en mai, tandis que les perspectives d'inflation sur cinq ans de l'enquête ont augmenté à 3,2%, son plus haut depuis 2011.

"Ce que vous avez obtenu de cela (les données sur l'inflation), c'est une relance des attentes en matière de taux d'intérêt pour la Fed", a déclaré Jay Zhao-Murray, analyste de marché chez Monex Canada Inc. "C'est le facteur déterminant au cœur de ce qui se passe sur les marchés des changes.

Les marchés monétaires estiment à 13 % les chances que la Fed relève à nouveau son taux directeur lors de sa prochaine réunion en juin.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a baissé de 1,3 % pour atteindre 69,98 dollars le baril, le marché ayant mis en balance les craintes liées à l'offre et les préoccupations économiques renouvelées aux États-Unis et en Chine.

"Le rebond de l'économie chinoise ne semble pas progresser aussi bien que les marchés l'espéraient", a déclaré M. Zhao-Murray.

Pendant ce temps, les données de l'enquête de la Banque du Canada auprès des responsables des prêts ont montré que les conditions de prêt hypothécaire au Canada se sont fortement resserrées au cours du premier trimestre de l'année.

La banque centrale canadienne a porté son taux directeur à 4,50 % en janvier, son plus haut niveau depuis 15 ans, mais n'a pas bougé depuis.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur une courbe plus plate, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 4,1 points de base à 2,875% (rapporté par Fergal Smith ; édité par Paul Simao).