Les tensions commerciales entre Washington et Pékin sont vives, tandis que les données sur l'inflation américaine influenceront la prochaine décision de la Réserve fédérale et que les responsables de la fixation des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande et au Canada se réunissent.

Lewis Krauskopf et Nupur Anand à New York, Li Gu à Shanghai, Kevin Buckland à Tokyo et Naomi Rovnick et Amanda Cooper à Londres vous donnent un aperçu de la semaine à venir sur les marchés.

1/ SOUS PRESSION

Les marchés se sont rapidement ralliés à l'opinion de la Fed selon laquelle, au lieu d'être abaissés prochainement, les taux resteront élevés plus longtemps. Après une nouvelle liquidation brutale des obligations, l'attention se porte sur les données relatives à l'inflation américaine de mercredi. Les pressions sur les prix se sont relâchées, mais peut-être pas assez rapidement, et une hausse des taux en juillet est considérée comme probable.

Les données de l'IPC de mai ont montré la plus faible augmentation en glissement annuel depuis mars 2021 - mais à 4 %, cela reste bien supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed. De même, le dernier indice des dépenses de consommation personnelle a montré un ralentissement similaire de l'inflation, également au-dessus de la zone de confort de la Fed.

Le compte rendu de la réunion de juin a montré qu'une Fed unie avait convenu de maintenir les taux, de gagner du temps et d'évaluer si de nouvelles hausses seraient nécessaires. La réponse semble être oui. Et la courbe des rendements obligataires la plus profondément inversée depuis les années 1980 suggère que les investisseurs qui se préparent à une nouvelle hausse s'attendent également à ce que le resserrement de la politique monétaire de la Fed augmente les risques de récession.

2/ LUTTER CONTRE LES INCENDIES

La Chine mène une guerre commerciale avec Washington dans le domaine de la haute technologie, tout en étant aux prises avec une économie en perte de vitesse.

Après des mois de durcissement des restrictions imposées par les États-Unis et leurs principaux alliés sur les importations de puces, Pékin a riposté ces derniers jours en limitant les exportations de métaux destinés à la fabrication de puces et en annonçant d'autres mesures à venir, juste à temps pour la visite de la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen. Washington envisage de limiter l'accès des entreprises chinoises aux services d'informatique en nuage.

Les choses ne s'annoncent pas brillantes non plus sur le front économique. Les données sur l'inflation publiées lundi devraient révéler une pression déflationniste accrue dans les usines et chez les détaillants, tandis que les chiffres du commerce extérieur publiés jeudi devraient faire état d'une baisse continue des exportations, ce qui laisse présager d'une demande morose.

Les espoirs d'un soutien politique majeur du Politburo à la fin du mois semblent s'être évanouis. Goldman Sachs a déclaré que les conversations avec ses clients locaux montraient qu'ils s'attendaient désormais à des mesures visant uniquement à atténuer les vents contraires de l'économie, plutôt qu'à générer une forte croissance.

3/ PAUSE ET EFFET

Les sauts, les pauses et les pivots dominent les conversations sur la politique monétaire, car l'inflation persistante a apparemment relégué les prévisions des banques centrales à la poubelle de l'histoire. De plus en plus, les décideurs politiques déclarent que les décisions dépendent des données à venir, ce qui complique la tâche des opérateurs qui souhaitent se faire une idée des perspectives.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), l'une des premières grandes banques centrales à avoir commencé à resserrer sa politique, a relevé ses taux de 525 points de base depuis octobre 2021, soit le plus grand nombre de pays du G10. En mai, elle a indiqué qu'elle avait fini de relever les taux, mais lors de sa réunion de mercredi, la clarté à plus long terme pourrait rester hors de portée avec une inflation de 6,7 % et une économie en récession.

La Banque du Canada, qui se réunit le même jour, est tributaire des données et les marchés sont divisés sur la question de savoir si elle relèvera ses taux ou si elle fera une pause.

4/RÉSULTATS DES BANQUES

Les géants bancaires américains ont passé avec succès le bilan de santé annuel de la Fed à la fin du mois de juin, soulignant qu'ils disposent de suffisamment de capital pour faire face à une grave récession économique.

L'heure des résultats a sonné : JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo devraient tous publier leurs résultats du deuxième trimestre le 14 juillet.

Le tableau n'est pas très réjouissant, car les résultats devraient être affectés par la faiblesse des revenus tirés des transactions et du négoce, tandis que la pénurie d'activités de banque d'investissement a incité les banques à licencier des milliers d'employés.

Par ailleurs, les plus grands prêteurs américains devraient continuer à resserrer leurs normes de crédit compte tenu de l'incertitude de l'environnement économique, en particulier après les faillites bancaires survenues au début de l'année. Les analystes se concentrent sur les perspectives de prêt des banques et sur le montant qu'elles mettent de côté dans des fonds de secours pour amortir les pertes dues à des prêts douteux.

5/ DES DIFFICULTÉS DANS LE DOMAINE DU CRÉDIT

Les entreprises endettées rencontrent des difficultés.

Le détaillant français Casino, dont la dette de 3 milliards d'euros (3,3 milliards de dollars) arrive à échéance au cours des deux prochaines années, a jusqu'à fin juillet pour convenir d'un plan de restructuration.

La société britannique Thames Water, qui a contracté 14 milliards de livres d'emprunts, risque d'être temporairement détenue par l'État si elle ne parvient pas à lever de nouveaux capitaux. Le bailleur commercial suédois SBB lutte pour sa survie.

Aux États-Unis, les entreprises mal notées doivent refinancer près de 1 200 milliards de dollars d'emprunts d'ici à 2026, selon S&P Global Ratings. Dans le même temps, le marché des obligations adossées à des prêts (collateralised loan obligations), véhicules créés par des gestionnaires d'actifs spécialisés qui achètent environ 60 % de tous les prêts de mauvaise qualité et les transforment en obligations, s'est presque arrêté.

Les valorisations boursières ne reflètent pas encore les inquiétudes liées au crédit, mais ce n'est peut-être que l'œil du cyclone.