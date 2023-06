Les actions mondiales ont augmenté jeudi et les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé, les investisseurs pariant sur le fait que la Réserve fédérale américaine s'abstiendra probablement de relever les taux d'intérêt la semaine prochaine.

Ce point de vue a été renforcé par les données de jeudi montrant que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an et demi.

À Wall street, l'indice S&P 500 a bondi de 0,52 %, l'indice Dow Jones de 0,48 % et l'indice Nasdaq de 0,84 %.

L'indice de référence paneuropéen STOXX 600 est resté stable, tandis que les marchés asiatiques ont connu des difficultés au cours de la nuit. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, n'a progressé que de 0,1 %. Néanmoins, aidé par les gains réalisés à Wall street, l'indice MSCI le plus large des actions mondiales a augmenté de 0,43% pour se situer sous un plus haut de 13 mois.

"La question ultime pour les marchés du risque est de savoir si la Fed pourrait poursuivre avec une augmentation de ses propres taux mercredi prochain ou si elle maintiendra finalement les taux en suspens après un rythme de hausse incessant", a déclaré Stephen Innes, associé gérant chez SPI Asset Management.

À en juger par les récents commentaires des dirigeants de la Fed, M. Innes estime que la banque centrale américaine a indiqué qu'elle préférait suspendre les hausses de taux pour le moment.

Le marché du Trésor a semblé partager cet avis, les rendements ayant chuté en raison des inquiétudes suscitées par le pic des nouvelles demandes d'allocations de chômage aux États-Unis, qui laissent présager une récession potentielle.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, baromètre de la perception par le marché de la politique future de la Fed, a légèrement baissé à 4,5252 %, tandis que le rendement des bons de référence à 10 ans a glissé à 3,7334 %.

L'écart de la courbe des rendements du Trésor basé sur les obligations à deux et à dix ans était de -79 points de base. Une courbe inversée, où la dette à court terme rapporte plus que la dette à long terme, est considérée comme un signe avant-coureur de récession.

Toutefois, certains analystes ont mis en garde contre l'idée que les hausses de taux étaient terminées.

Dans une copie presque conforme de la hausse surprise des taux en Australie cette semaine, le Canada a pris les marchés au dépourvu mercredi en augmentant les taux d'intérêt à 4,75 %, un niveau inégalé depuis 22 ans, en raison d'une surchauffe de l'économie et d'une inflation obstinément élevée.

"Le thème principal de tout ce qui se passe est la vente d'obligations et la prise de conscience que la pause (dans les cycles de hausse des taux des banques centrales) ne signifie pas la fin", a déclaré Kit Juckes, stratège à la Société Générale.

"Il a ajouté que les traders remettaient également en question l'opinion de longue date selon laquelle la Fed mettrait fin à son cycle de hausse des taux bien avant la Banque centrale européenne.

La Fed, la BCE et la Banque du Japon prennent toutes des décisions en matière de taux d'intérêt la semaine prochaine, ce qui incite la plupart des traders à éviter tout achat ou vente important.

La baisse des rendements des bons du Trésor a pesé sur le dollar, qui a chuté de 0,67 % après avoir atteint son plus haut niveau en trois mois la semaine dernière. Il a augmenté de plus de 2,5 % par rapport aux autres devises les plus importantes du monde au cours du mois dernier.

Les marchés évaluent à 64 % les chances que la Fed reste inactive la semaine prochaine, contre 78 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME. Les traders s'attendent toutefois à une hausse de 25 points de base en juillet.

EN TEMPS UTILES

Le yen japonais s'est renforcé de 0,8 % à 138,90 pour un dollar après que des données révisées aient montré que l'économie a connu une croissance plus importante que prévu en janvier-mars.

L'euro a de nouveau progressé de 0,77 % au-dessus de 1,07 dollar, tandis que le dollar canadien a matérialisé les gains obtenus grâce à la hausse surprise de la Banque du Canada.

"La RBA et la Banque du Canada ont un peu mis le feu aux poudres", a déclaré Michael Hewson, stratège chez CMC Markets. "Les réductions de taux sont réévaluées. Elles sont repoussées de la fin de cette année à l'année prochaine".

Sur les marchés des matières premières, le pétrole a reculé, les prix à terme du Brent et du brut américain chutant de plus de 1,5 % pour atteindre respectivement 75,77 et 71,23 dollars le baril sur la journée.

Le prix de l'or s'est stabilisé après une baisse de 1% lors de la session précédente, avec l'or au comptant en hausse de 1,3% à 1 964,08 $ l'once.

Sur les marchés émergents, la lire turque s'est approchée d'un nouveau record à la baisse. La lire a chuté de 7 % mercredi, suite à des signes indiquant que le gouvernement nouvellement réélu de Tayyip Erdogan abandonne une stratégie de 18 mois visant à maintenir la monnaie en laisse.