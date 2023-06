L'indice principal canadien, riche en ressources, a chuté lundi, entraîné dans sa chute par les valeurs de l'énergie et des matériaux, alors que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, qui doit être prise plus tard dans la semaine.

A 9:47 ET (1347 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 40,18 points, ou 0,2 %, à 19 851,88.

Les économistes et les traders s'attendent généralement à ce que la banque centrale américaine mette fin à ses hausses de taux, qui pénalisent le marché, pour la première fois en plus d'un an, lors de sa réunion de juin mercredi. Toutefois, la plupart des banques s'attendent à ce que la Fed prépare les marchés à une hausse en juillet.

Après que la Banque du Canada et la Reserve Bank of Australia ont surpris les marchés avec des hausses de taux la semaine dernière, les investisseurs attendent avec prudence les données sur l'inflation américaine mardi pour évaluer l'appétit de la Fed pour de nouvelles hausses de taux.

"Les décideurs politiques vont probablement laisser les taux inchangés, comme ils l'ont fait à maintes reprises au cours de l'année écoulée, et adoptent maintenant une approche un peu plus patiente pour voir comment les 500 points de base de hausse des taux ont un impact sur l'économie (américaine)", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones.

"Mais en même temps, ils vont préciser qu'une pause ou un saut dans cette réunion ne signifie pas qu'ils en ont terminé."

Les valeurs énergétiques et les matériaux ont chuté respectivement de 1,4 % et de 0,5 %, les prix du pétrole et du cuivre ayant baissé sur fond d'inquiétudes concernant la faiblesse de la demande de la Chine, premier consommateur de matières premières.

L'énergie et les matériaux représentent respectivement 18,9 % et 11,8 % de l'indice de référence TSX.

Parmi les valeurs individuelles, Methanex Corp a chuté de 7,7 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de cinq mois, après que la Banque Scotia a rétrogradé le fournisseur de méthanol de "surperformance sectorielle" à "performance sectorielle" et a réduit son objectif de prix pour l'action. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)