Le principal indice boursier canadien a clôturé en légère baisse lundi, les actions des secteurs de l'industrie et de la consommation discrétionnaire ayant chuté, tandis que les investisseurs attendaient de nouveaux indices sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 41,16 points, soit 0,2 %, à 19 934,21, son plus bas niveau de clôture depuis lundi dernier. Les volumes ont été plus faibles que d'habitude, les marchés américains étant fermés pour cause de vacances.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, doit témoigner devant le Congrès mercredi et jeudi. La décision de la Fed la semaine dernière de ne pas augmenter les taux d'intérêt a soutenu le sentiment des investisseurs.

Mercredi également, la Banque du Canada publiera le procès-verbal de sa décision politique d'il y a deux semaines, lorsqu'elle a relevé son taux de référence pour la première fois depuis janvier.

Les secteurs de l'industrie et de la consommation discrétionnaire du marché de Toronto ont tous deux perdu 0,5 %, tandis que le secteur financier, fortement pondéré, a baissé de 0,2 %.

Les données nationales ont montré que les prix à la production ont diminué de 1 % en mai par rapport à avril, en raison de la baisse des prix de l'énergie pétrolière raffinée et des produits métalliques non ferreux primaires. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Marguerita Choy et Jonathan Oatis)