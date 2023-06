Le dollar était en retrait jeudi, bien qu'il ait bénéficié d'un certain soutien de la part des rendements du Trésor américain, alors que les traders envisageaient la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, même si elle fait une pause la semaine prochaine.

Les attentes accrues selon lesquelles les taux d'intérêt américains et mondiaux pourraient continuer à augmenter sont le résultat des hausses de taux surprises de la Banque du Canada (BoC) et de la Banque de réserve d'Australie (RBA) cette semaine.

La BdC a relevé mercredi son taux d'intérêt au jour le jour à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, après une pause de quatre mois, tandis que la RBA a relevé mardi ses taux d'intérêt d'un quart de point, à leur plus haut niveau depuis 11 ans, et a annoncé d'autres hausses à venir.

Le dollar canadien est resté stable à 1,3365 dollar canadien pour un billet vert, après avoir atteint un sommet d'un mois à 1,3321 dollar canadien lors de la session précédente.

"La banque centrale du Canada est considérée comme l'un des leaders lorsqu'il s'agit d'être proactif en matière de politique monétaire", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA.

"La Banque du Canada signale que d'autres hausses de taux pourraient avoir lieu, ce qui amène tout le monde à penser que la Fed en aura fini avec la hausse de juillet.

Ailleurs, le dollar américain a légèrement baissé dans les premiers échanges en Asie, la livre sterling a augmenté de 0,08% à 1,2449 $, tandis que l'euro a également gagné 0,08% à 1,0707 $.

Les responsables politiques de la Banque centrale européenne ont adopté mercredi un ton hawkish et ont indiqué que d'autres hausses de taux sont à venir, les taux d'intérêt étant susceptibles de rester élevés plus longtemps.

Contre le yen, le billet vert a glissé de 0,21% à 139,85, la monnaie japonaise étant soutenue par les données de jeudi montrant que l'économie japonaise a augmenté de 2,7% en rythme annuel au premier trimestre, ce qui est beaucoup plus élevé que l'estimation initiale d'une expansion de 1,6%.

L'indice du Dollar Index a légèrement baissé à 104,02, bien qu'il se soit éloigné d'un plus haut de plus de deux mois atteint la semaine dernière, en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, s'est établi à 4,5479 %, après avoir atteint un sommet de plus d'une semaine de 4,604 % lors de la séance précédente.

Le rendement de référence à 10 ans était à 3,7914 %, après avoir augmenté d'environ 10 points de base pour atteindre 3,801 % mercredi.

Les marchés monétaires estiment à 29 % la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

"Les marchés ont revu à la hausse leurs attentes concernant la hausse des taux du FOMC suite à la hausse surprise des taux de la Banque du Canada", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia. "Le marché à terme des fonds évalue à 81 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base du FOMC d'ici juillet.

CHUTE DE LA CHINE

En Asie, le yuan chinois est resté proche de son plus bas niveau depuis plus de six mois, à 7,1469 pour un dollar, après avoir chuté à 7,1527 lors de la séance précédente, son plus bas niveau depuis la fin du mois de novembre.

Les données publiées mercredi ont montré que les exportations chinoises se sont contractées beaucoup plus rapidement que prévu en mai, tandis que les importations ont continué à baisser, soulevant des doutes sur la fragile reprise économique du pays.

"Dans une certaine mesure, les données commerciales sont un autre symptôme d'une reprise chancelante", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Le dollar australien était en hausse de 0,18 % à 0,6665 $, après avoir perdu près de 0,3 % au cours de la session précédente, tandis que le kiwi a augmenté de 0,22 % à 0,6050 $, annulant une partie de la chute de 0,7 % de mercredi.

Les deux monnaies des antipodes sont souvent utilisées comme substituts liquides du yuan chinois.

Dans les autres devises, la livre turque a chuté à un niveau record de 23,39 pour un dollar.