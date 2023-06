Le dollar a vacillé mercredi alors que les attentes d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine s'estompent, bien que les mouvements de devises aient été modérés alors que les traders se demandaient si la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire mondiale était proche.

L'Aussie a atteint son plus haut niveau en trois semaines dans le sillage d'une augmentation des taux et d'une position résolument hawkish de la part de sa banque centrale, culminant à 0,6690 $ dans les premiers échanges asiatiques.

La devise des antipodes était en dernier lieu en hausse de 0,12 % à 0,6680 $, conservant la majeure partie du gain de 0,8 % de la session précédente, après que la Banque de réserve d'Australie (RBA) ait augmenté les taux d'intérêt d'un quart de point pour atteindre un sommet de 11 ans mardi.

Dans un discours prononcé mercredi, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a intensifié l'avertissement de nouvelles hausses de taux à venir pour tempérer les pressions croissantes sur les prix, même si le risque d'une forte récession économique s'accroît avec des données montrant que le PIB a augmenté à son rythme le plus faible en un an et demi au dernier trimestre.

"Le taux d'escompte est maintenant de 4,1 %, ce qui, selon nous, est très restrictif, ce qui signifie évidemment que le risque d'un atterrissage brutal de l'économie australienne a augmenté", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

De même, les attentes croissantes que la Banque du Canada (BdC) pourrait reprendre sa campagne de resserrement lors d'une décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée de mercredi ont envoyé le dollar canadien à un plus haut de près d'un mois de 1,3388 dollars canadiens pour un billet vert.

La BdC a été la première grande banque centrale mondiale à interrompre sa campagne de relèvement des taux en janvier.

"Il y a une certaine confusion en ce moment et certaines des banques centrales qui ont précédemment fait une pause - il semble que ce ne soit pas vraiment une pause, mais plutôt un saut, et c'est peut-être ce que nous obtenons avec la Fed également", a déclaré Moh Siong Sim, un stratège de change à la Banque de Singapour.

"Il y a l'idée que les banques centrales des marchés développés devront peut-être en faire un peu plus (en augmentant les taux).

Les marchés monétaires s'attendent largement à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, bien que certains s'attendent à ce que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux plus tard dans l'année.

Par rapport au dollar, la livre sterling a augmenté de 0,05 % pour atteindre 1,2429 $, tandis que le yen japonais a progressé d'environ 0,2 % pour atteindre 139,32.

L'euro a reculé de 0,08 % à 1,0685 $, tandis que le Dollar Index a gagné 0,08 % à 104,16.

Les consommateurs de la zone euro ont réduit leurs attentes en matière d'inflation, selon une enquête de la Banque centrale européenne, un soulagement pour les décideurs politiques après une hausse inattendue un mois plus tôt.

LES DONNÉES CHINOISES DÉÇOIVENT

En Asie, les données publiées mercredi ont montré que les exportations de la Chine se sont contractées beaucoup plus rapidement que prévu en mai et que les importations ont diminué, bien qu'à un rythme plus lent, les fabricants ayant du mal à trouver de la demande à l'étranger et la consommation intérieure restant atone.

Le yuan chinois n'a guère réagi à cette publication, le yuan offshore ayant gagné 0,02% à 7,1278 pour un dollar.

"Nous arrivons à un point où il y a un besoin de plus de stimulus politique ... donc peut-être que quelque chose pourrait arriver, et cela maintient probablement le marché dans l'espoir", a déclaré Sim, de la Banque de Singapour.

Ailleurs, la livre turque a chuté de près de 3 % pour atteindre un nouveau record de 22,15 pour un dollar américain, tandis que le kiwi a baissé de 0,13 % pour atteindre 0,6071 $.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a diminué d'environ 1% à 26 955 $, après avoir bondi de près de 6% mardi.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a poursuivi mardi Coinbase, accusant la plus grande plateforme de cryptomonnaies américaine d'opérer illégalement parce qu'elle n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'échange, une décision qui est intervenue juste un jour après que les régulateurs ont poursuivi Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, et son PDG Changpeng Zhao.

"Le bitcoin se négocie à la hausse (...) sur un vol vers la qualité de la crypto-monnaie", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Markets.

Le jeton BNB de Binance était en hausse marginale à 282,27 $, après avoir plongé de 9,2 % lundi.