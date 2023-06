Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, soutenu par un dollar plus faible, bien que le lingot soit resté proche des plus bas de la session précédente, les investisseurs attendant des indices de la Réserve fédérale américaine après que la Banque du Canada ait augmenté ses taux à un niveau record de 22 ans.

L'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 1 946,47 $ l'once à 0307 GMT, après avoir perdu 1 % au cours de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 1 961,00 $.

L'or est soutenu par les attentes de maintien des taux de la Fed la semaine prochaine avec des prix coincés dans la fourchette de 1 930 $ à 1 985 $, et le lingot pourrait dépasser la fourchette supérieure une fois que la décision de la banque centrale américaine sera connue, a déclaré Ajay Kedia, directeur de Kedia Commodities à Mumbai.

La Fed ne relèvera pas ses taux d'intérêt pour la première fois en plus d'un an lors de sa réunion des 13 et 14 juin, selon les économistes interrogés par Reuters.

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux d'intérêt au jour le jour à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, et les marchés et les analystes ont immédiatement prévu une nouvelle hausse le mois prochain pour réduire la surchauffe de l'économie et la persistance d'une inflation élevée.

L'économie américaine est forte, grâce à des dépenses de consommation élevées, mais certains secteurs ralentissent, a déclaré Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, ajoutant qu'elle s'attendait à des progrès continus dans la réduction de l'inflation au cours des deux prochaines années.

Le rapport sur l'inflation des consommateurs américains pour le mois de mai, attendu le 13 juin, avant la réunion de la Fed, fournira aux investisseurs davantage d'éclaircissements sur la santé de la plus grande économie du monde.

La hausse des taux d'intérêt atténue l'attrait des lingots à rendement nul.

Citi, quant à elle, a réduit l'objectif de prix de l'or à 0-3 mois à 1 915 dollars, contre 2 100 dollars auparavant, ajoutant que le vent arrière du secteur des lingots réapparaîtra avant la fin de l'année 2023.

L'or reste une couverture viable pour les portefeuilles macroéconomiques, malgré un régime hawkish de la Fed, a déclaré Citi dans une note.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 23,53 $ l'once, le platine a augmenté de 0,2 % à 1 020,13 $ et le palladium a progressé de 0,4 % à 1 394,91 $.