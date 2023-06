Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, après une baisse de 1 % lors de la session précédente, alors que les investisseurs attendent avec prudence la prochaine réunion de politique de la Réserve fédérale, après que la Banque du Canada a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis 22 ans.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 1 945,60 $ l'once à 0034 GM. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 960,10 $.

* La Banque du Canada a relevé mercredi son taux de financement à un jour à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, et les marchés et les analystes ont immédiatement prévu une nouvelle augmentation le mois prochain pour réduire la surchauffe de l'économie et l'inflation obstinément élevée.

* L'économie américaine est forte, avec des dépenses de consommation élevées, mais certains secteurs ralentissent, a déclaré Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, ajoutant qu'elle s'attendait à des progrès continus dans la réduction de l'inflation au cours des deux prochaines années.

* Le rapport sur l'inflation des consommateurs américains pour le mois de mai, attendu le 13 juin, avant la réunion de la Fed, fournira aux investisseurs plus de clarté sur la santé de la plus grande économie du monde.

* La hausse des taux d'intérêt atténue l'attrait des lingots à rendement nul.

* La Fed ne relèvera pas ses taux d'intérêt pour la première fois en plus d'un an lors de sa réunion des 13 et 14 juin, selon les économistes interrogés par Reuters.

* Selon un autre sondage Reuters, le regain de vigueur du dollar par rapport à la plupart des principales devises n'est pas près de s'estomper, d'après les stratèges du marché des changes, qui estiment qu'il faudrait que la Fed réduise ses taux d'intérêt pour affaiblir la devise de manière substantielle.

* Le SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,37% à 934,65 tonnes mercredi, contre 938,11 tonnes mardi.

* L'argent au comptant était en hausse de 0,1 % à 23,4794 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3 % à 1 021,84 dollars et le palladium a progressé de 0,5 % à 1 395,67 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Balance commerciale australienne G&S avril 0900 PIB de l'UE révisé en glissement annuel T1 1230 Chômage initial hebdomadaire aux États-Unis 1600 La Réserve fédérale américaine publie les comptes financiers trimestriels des États-Unis (Rapport d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Édition de Sherry Jacob-Phillips)