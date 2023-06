Les actions asiatiques ont reculé jeudi après une hausse surprise des taux d'intérêt par la Banque du Canada, ce qui a ravivé les inquiétudes sur le fait que les taux américains pourraient rester plus longtemps élevés et que la Réserve fédérale pourrait rester optimiste lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,53%, tandis que le Nikkei japonais était en hausse de 0,08%. L'indice australien S&P/ASX 200 a reculé de 0,09 %.

La Banque du Canada (BdC) a surpris les marchés mercredi en augmentant son taux d'intérêt au jour le jour à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, et les traders s'attendent à une nouvelle augmentation le mois prochain pour réduire la surchauffe de l'économie et la persistance d'une inflation élevée.

La Banque du Canada était en attente depuis janvier afin d'évaluer l'impact des hausses précédentes.

"La Banque du Canada semble estimer que la résilience de l'économie lui permet d'être plus agressive pour maîtriser l'inflation", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés financiers mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management.

La décision de la BdC intervient après que la banque centrale australienne a également surpris les marchés en augmentant ses taux d'intérêt en début de semaine. La Reserve Bank of Australia a également mis en garde contre d'autres hausses de taux afin de tempérer les pressions croissantes sur les prix.

Deux banques centrales d'affilée ont maintenant surpris par leur optimisme, ce qui augmente les risques d'une surprise de la part de la Fed la semaine prochaine, ont déclaré les stratèges de Saxo Markets dans une note.

Les marchés évaluent désormais à 68 % la probabilité que la Fed ne bouge pas la semaine prochaine, contre 78 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME. Les traders tablent sur une hausse de 25 points de base en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Fed ne relève pas ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin, mais une minorité significative s'attend à ce qu'elle procède à au moins une autre hausse cette année.

Plus de 90% des économistes, 78 sur 86, interrogés entre le 2 et le 7 juin, ont estimé que le Comité fédéral de l'open market maintiendrait le taux des fonds fédéraux à 5,00%-5,25%.

Les actions chinoises ont reculé de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,57 %.

Les données de mercredi ont montré que les exportations de mai en Chine ont chuté de 7,5 % en glissement annuel, la plus forte baisse depuis janvier et bien en dessous de la baisse de 0,4 % attendue par les analystes.

"Les faibles chiffres des exportations amèneront les observateurs à rechercher une nouvelle série de mesures de stimulation politique", ont déclaré les stratèges de Saxo.

Les rendements des bons du Trésor sont restés stables dans les premières heures de l'Asie après avoir augmenté dans la nuit suite à la décision de la banque centrale du Canada.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en hausse de 0,7 point de base à 3,791%, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans était en hausse de 0,2 point de base à 3,944%.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 0,4 point de base à 4,554 %.

Sur le marché des devises, le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grandes devises, s'est replié de 0,029 %, l'euro progressant de 0,09 % à 1,0707 $.

Le yen s'est renforcé de 0,14% à 139,91 pour un dollar après que des données révisées aient montré que l'économie japonaise a connu une croissance plus importante qu'initialement prévu en janvier-mars.

Le dollar canadien a augmenté de 0,08% à 1,34 dollar, tandis que la lire turque a atteint un niveau record face au dollar, le gouvernement nouvellement réélu semblant assouplir les mesures de stabilisation après avoir signalé un tournant vers des politiques plus orthodoxes.

Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 0,03% à 72,55 dollars le baril et le Brent était à 76,93 dollars, en baisse de 0,03% sur la journée.

Le prix de l'or s'est stabilisé jeudi après une baisse de 1% lors de la session précédente. L'or au comptant a augmenté de 0,3% pour atteindre 1 944,85 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,02% à 1 943,10 dollars l'once.

Le Bitcoin s'est stabilisé dans les heures asiatiques et s'est maintenu à 26.445 après avoir chuté de 3% durant la nuit.