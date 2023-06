Les actions asiatiques ont démarré timidement lundi, les investisseurs se préparant aux réunions des banques centrales d'Europe, du Japon et des États-Unis cette semaine, ainsi qu'aux données sur l'inflation américaine qui influenceront probablement la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,17% à 519,96, après avoir atteint un pic de plus d'un mois à 521,94 plus tôt dans la session. L'indice est en hausse de 4 % sur le mois. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,7%, tandis que les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,15%.

Les actions chinoises ont baissé de 0,01%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en hausse de 0,3%. L'essoufflement de la reprise économique chinoise après la crise du COVID-19 a pesé sur les actions, les investisseurs plaçant leurs espoirs dans de nouvelles mesures de relance, alors que la faiblesse de l'industrie manufacturière et des exportations a nui aux perspectives générales pour cette année.

La semaine dernière, la Banque de réserve d'Australie et la Banque du Canada ont stupéfié les marchés en augmentant les taux d'intérêt afin de maîtriser une inflation tenace, alimentant les inquiétudes quant à la possibilité que la Fed leur emboîte le pas et adopte une position plus ferme lors de sa réunion du mois de juin.

Les stratèges de Citi ont déclaré que la Fed pourrait être confrontée à la leçon que d'autres banques centrales, comme la Banque du Canada, ont apprise : un nouveau resserrement est encore nécessaire pour ramener l'inflation à 2 %.

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés évaluent à 71 % la probabilité que la banque centrale américaine ne bouge pas lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

"C'est un choix serré entre une hausse de 25 points de base ou un 'saut' ... et cela dépendra de l'IPC mardi", a déclaré Citi dans une note.

Citi s'attend à une hausse de 25 points de base de la part de la Fed. "La mesure la plus simple à prendre lorsqu'on reconnaît que les taux devraient être plus élevés est d'augmenter les taux.

Alors que les investisseurs continuent de douter de la voie que suivra la Fed cette semaine, ils sont plus convaincus que la Banque centrale européenne, qui se réunit jeudi, relèvera ses taux et restera optimiste.

"Nous nous attendons à ce que (la présidente de la BCE) Lagarde maintienne une position optimiste sur l'inflation, arguant qu'il faut en faire plus sur le front de l'inflation", a déclaré Mohit Kumar, économiste pour l'Europe chez Jefferies.

"Il est peu probable que Mme Lagarde laisse entendre qu'elle est prête à faire une pause après juillet, ce que le marché prévoit actuellement", a déclaré M. Kumar, qui s'attend à ce que la BCE augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base.

Sur le marché des devises, le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, a augmenté de 0,048%, avec l'euro en baisse de 0,04% à 1,0743 $. La livre sterling s'échangeait contre 1,2575 dollar, en hausse de 0,05 % sur la journée.

Le yen a baissé de 0,01% à 139,39 pour un dollar avant la réunion de politique générale de la Banque du Japon (BOJ) vendredi.

La BOJ devrait maintenir sa politique monétaire ultra-libre cette semaine et sa prévision d'une reprise économique modérée, les dépenses robustes des entreprises et des ménages amortissant le choc du ralentissement de la demande extérieure, ont déclaré des sources à Reuters.

Ailleurs, la livre turque est tombée à un nouveau plus bas historique de 23,77 pour un dollar.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,34% à 69,93 dollars le baril et le Brent était à 74,49 dollars, en baisse de 0,4% sur la journée. Les deux indices de référence ont enregistré leur deuxième baisse hebdomadaire consécutive la semaine dernière, les données économiques décevantes de la Chine ayant soulevé des inquiétudes quant à la croissance de la demande dans le plus grand importateur de pétrole brut au monde.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 958,69 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,15 % à 1 959,30 dollars l'once.