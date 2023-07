Le principal indice boursier de Toronto a atteint mercredi son niveau de clôture le plus élevé en une semaine, les prix des matières premières se redressant après la publication de données montrant un ralentissement de l'inflation aux États-Unis et malgré la poursuite de la hausse des taux d'intérêt par la Banque du Canada.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 192,21 points, soit près de 1 %, à 20 070,77, son niveau de clôture le plus élevé depuis mercredi dernier.

"La baisse de l'inflation aux États-Unis signifie probablement une baisse de l'inflation en Amérique du Nord", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services.

"L'inflation est morte. Faites-en une croix dessus. Elle est trop cuite... "C'est un énorme soulagement et ce rallye est bien mérité.

Les actions américaines ont progressé, le ralentissement de l'inflation confortant l'espoir que la Réserve fédérale approche de la fin de sa campagne de resserrement monétaire.

Les prix des matières premières ont également augmenté, y compris les gains pour l'or et le cuivre, alors que le dollar américain a baissé, tandis que le pétrole a augmenté de 1,2 % à 75,75 $ le baril.

Le secteur de l'énergie du marché de Toronto a augmenté de 0,2 %, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a progressé de 1,7 %.

Les actions du secteur des ressources représentent environ 30 % de la pondération du marché de Toronto.

La Banque du Canada a relevé son taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage pour le porter à 5,0 %, son plus haut niveau en 22 ans, et a déclaré qu'elle pourrait encore relever ses taux en raison du risque de voir l'inflation stagner au-dessus de son objectif de 2 %.

Des taux d'intérêt plus élevés "pourraient exercer une pression sur le consommateur canadien à court et à moyen terme et sur les banques", a déclaré M. Schwartz.

La Banque Laurentienne du Canada s'est distinguée. Les actions de la neuvième banque du Canada ont bondi de 26,6 % après que la banque a déclaré qu'elle procédait à un examen des options stratégiques.

En revanche, Aritzia a chuté de 23,9 % après que le détaillant de vêtements et d'accessoires a publié ses résultats trimestriels. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan et Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et David Gregorio)