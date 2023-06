(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge mercredi, les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de l'économie mondiale ayant freiné l'appétit pour le risque.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 12,98 points, soit 0,2 %, à 7 615,12. Le FTSE 250 a perdu 38,73 points, soit 0,2%, à 19 178,49, et l'AIM All-Share a perdu 0,50 point à 792,07.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2 % à 759,85, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2 % à 16 737,91, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1 % à 13 736,89.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2 %.

"Les marchés financiers peinent à trouver une direction, les investisseurs s'interrogeant sur la politique des taux d'intérêt à venir, alors que de nouveaux nuages planent sur les perspectives économiques mondiales", a déclaré Susannah Streeter, de Hargreaves' Lansdown.

Au Japon, mercredi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,8 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,8 %. En Australie, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,2 %.

Les investisseurs de la région Asie-Pacifique ont digéré les dernières données commerciales de la Chine, qui ont indiqué un ralentissement de l'économie mondiale. Toutefois, l'effondrement des exportations, plus important que prévu, suggère que le gouvernement chinois pourrait prendre des mesures de relance économique.

Les exportations chinoises ont chuté en mai pour la première fois depuis février, ont rapporté les médias d'État, rompant ainsi une série de deux mois de croissance, alors que le rebond post-Covid dans la deuxième plus grande économie du monde s'est estompé. Les expéditions à l'étranger ont reculé de 7,5 % en glissement annuel le mois dernier, ce qui constitue une baisse importante par rapport à la hausse de 8,5 % enregistrée en avril, selon les chiffres publiés par l'agence de presse officielle Xinhua.

Les importations ont chuté de 4,5 % en mai, selon Xinhua. Selon les prévisions d'une enquête menée par Bloomberg, les économistes s'attendaient à une baisse des exportations de 1,8 % et à une diminution des importations de 8,0 %.

Les investisseurs devaient également tenir compte des nouvelles prévisions économiques mondiales.

L'Organisation de coopération et de développement économiques a légèrement revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l'économie mondiale, tout en prévoyant un ralentissement de la croissance.

L'OCDE a cité la baisse de l'inflation et l'abandon des restrictions Covid en Chine pour améliorer ses perspectives de croissance. Elle a toutefois prévenu que la reprise serait "longue" et que les hausses de taux d'intérêt provoquées par la persistance de l'inflation de base pèseraient sur les perspectives de croissance.

L'organisation basée à Paris prévoit une expansion économique de 2,7 %, contre 2,6 % dans son rapport précédent de mars, avec des révisions à la hausse pour les États-Unis, la Chine et la zone euro. Ce chiffre reste toutefois inférieur à la croissance de 3,3 % enregistrée en 2022.

La mise à jour de l'OCDE fait écho aux perspectives de la Banque mondiale publiées mardi. L'institution basée à Washington a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance mondiale ralentisse de 3,1 % en 2022 à 2,1 % en 2023, mais a relevé ses perspectives de croissance annuelle de 1,7 % en janvier.

Les prix du pétrole ont baissé, en raison des faibles perspectives de la demande d'énergie. Le baril de Brent a atteint 75,75 USD, en baisse par rapport à 76,40 USD mardi après-midi.

L'or était coté à 1 958,75 USD l'once tôt mercredi, peu de changement par rapport aux 1 959,55 USD de mardi.

Les actions à Wall street ont terminé en hausse ou en stagnation mardi, les inquiétudes concernant la récession américaine incitant à la prudence. L'indice Dow Jones Industrial Average est resté stable, l'indice S&P 500 a progressé de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite a augmenté de 0,4 %.

Le marché reste prudent avant les deux catalyseurs clés de la semaine prochaine. La dernière estimation de l'inflation aux États-Unis est attendue mardi, suivie de l'annonce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine mercredi.

"L'inflation est susceptible de s'être refroidie une fois de plus en mai, bien que les prix de base pourraient rester plus élevés que ce que la Fed voudrait dans sa lutte continue pour étrangler l'inflation", a noté Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Le dollar a peu varié par rapport aux principales devises dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2410 USD tôt mercredi, inchangée par rapport à 1,2411 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0676 USD, en baisse par rapport à 1,0696 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 139,20 yens, en légère baisse par rapport à 139,27 yens.

Dans le FTSE 100, Diageo a annoncé que le directeur général Ivan Menezes est décédé à la suite d'une brève maladie.

Menezes devait prendre sa retraite à la fin du mois, et Debra Crew, chef de l'exploitation, sera à la tête de la société à partir du mois de juillet. Lundi, le brasseur londonien, dont les marques sont Guinness et Baileys, a déclaré qu'il avait promu Crew au poste de PDG par intérim, Menezes ayant subi une intervention chirurgicale d'urgence pour des problèmes de santé, notamment un ulcère d'estomac.

M. Menenez a rejoint Diageo lors de sa création en 1997, à la suite de la fusion du brasseur Guinness et du distillateur Grand Metropolitan. Il est devenu directeur exécutif et membre du conseil d'administration en juillet 2012 et a occupé le poste de PDG à partir de juillet 2013.

Les constructeurs de maisons cotées en bourse ont succombé à la pression de la vente, alors que les données d'Halifax indiquent la première baisse des prix de l'immobilier au Royaume-Uni depuis plus de dix ans.

Selon le créancier hypothécaire, les prix moyens des logements sont restés stables en mai par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,4 % en avril par rapport à mars.

Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 1,0 % en mai, après une légère hausse de 0,1 % en avril. Selon les données de Halifax, il s'agit de la première baisse annuelle des prix de l'immobilier depuis décembre 2021, lorsqu'ils avaient baissé de 0,1 %.

Persimmon a baissé de 1,7 %, Taylor Wimpey de 1,2 % et Barratt Developments de 1,1 %.

GSK est passé dans le rouge, en baisse de 0,4 %, malgré l'annonce que son vaccin Arexvy est devenu le premier vaccin soutenu par l'UE contre le virus respiratoire syncytial pour les adultes âgés de 60 ans et plus.

Ailleurs, les notations des courtiers ont fait évoluer les titres individuels. Croda International a baissé de 2,6 %, après que Goldman Sachs ait ramené le titre de "acheter" à "neutre". Melrose Industries a ajouté 1,6 %, Barclays ayant relevé son prix cible de 28 %, tout en conservant sa note de "surperformance" pour le titre.

WE Soda a confirmé son intention de s'introduire en bourse sur le segment premium du marché principal de Londres. L'entreprise est le plus grand producteur de carbonate de soude naturel au monde. Elle est basée à Londres et possède des installations de production en Turquie.

Le carbonate de soude est un ingrédient utilisé dans la fabrication du verre, mais aussi dans le verre solaire photovoltaïque, dans la production de carbonate de lithium utilisé dans les batteries des véhicules électriques, ainsi que dans les silicates et autres produits chimiques à base de sodium.

La société, qui porte également le nom de Kew Soda, a déclaré que le prix final de l'offre et le nombre maximum d'actions à vendre dans le cadre de l'introduction en bourse seront déterminés à l'issue d'un processus de constitution d'un livre d'ordres.

La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que le propriétaire de WE Soda, l'industriel turc Turgay Ciner, visait une valorisation d'environ 7,5 milliards d'USD, ce qui serait suffisant pour être inclus dans le FTSE 100. Le journal cite des personnes "familières avec le sujet".

Mercredi, WE Soda a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le produit net indirect de l'introduction en bourse soit d'environ 800 millions d'USD, dont 500 millions d'USD seraient utilisés pour rembourser la dette et 300 millions d'USD pour le fonctionnement général de l'entreprise.

Parmi les valeurs moyennes de Londres, discoverIE a progressé de 3,3 %.

Le fabricant d'électronique personnalisée a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 %, passant de 379,2 millions de livres sterling à 448,9 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a bondi de 70 %, passant de 17,1 millions de livres sterling à 29,1 millions de livres sterling. La société a augmenté son dividende annuel de 10,80 à 11,45 pence, le dividende final proposé étant de 7,9 pence par action.

Le groupe est bien positionné pour sa croissance future, compte tenu de son important portefeuille d'acquisitions et de son bilan solide, a déclaré le PDG Nick Jefferies, et le nouvel exercice a bien commencé, avec une croissance organique continue du chiffre d'affaires.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, 888 Holdings a bondi de 18 %. La société a révélé mardi dernier que FS Gaming Investments avait pris une participation de 6,6 % dans l'entreprise.

FS Gaming est un véhicule d'investissement soutenu par d'anciens administrateurs du groupe de jeux d'argent GVC, dont son ancien PDG Kenny Alexander.

GVC est devenu Entain en 2020.

Dans le calendrier économique international de mercredi, la Banque du Canada annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt à 1500 BST.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

