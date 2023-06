Les actions mondiales et le dollar ont baissé lundi, les investisseurs se demandant si la Réserve fédérale s'abstiendra de relever ses taux en juin après que les données de la semaine dernière ont montré un ralentissement de la croissance des salaires aux États-Unis, tandis que les prix du pétrole se sont stabilisés après que l'Arabie saoudite a promis d'importantes réductions de la production.

L'indice de référence S&P 500 a perdu 0,2 %, l'indice composite Nasdaq a peu varié et l'indice industriel Dow Jones a baissé de 0,59 %.

L'indice européen STOXX a chuté de 0,48 %, contre un gain de 0,22 % pour l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon.

L'indice japonais Nikkei a fait un bond de 2,1 % pour dépasser les 32 000 points pour la première fois depuis juillet 1990.

Alors que le rallye boursier de la semaine dernière semble avoir marqué une pause, les données américaines publiées vendredi, qui montrent que les pressions salariales s'atténuent et que le taux de chômage s'éloigne de son niveau le plus bas depuis 53 ans, laissent espérer que la Fed progresse encore dans la lutte contre l'inflation.

Les données publiées lundi, selon lesquelles le secteur américain des services a à peine progressé en mai en raison d'un ralentissement des nouvelles commandes, ont également renforcé les espoirs de voir la Fed interrompre son cycle de resserrement de la politique monétaire.

Une pause dans la hausse des taux d'intérêt contribuera à soutenir l'indice américain S&P 500, qui, selon certains analystes, émet des "signaux haussiers".

"Le SPX a décroché des 4200 la semaine dernière pour sortir d'une coupe et poignée haussière de début février à début juin", a déclaré Stephen Suttmeier, stratège en recherche technique chez Bank of America Securities.

"Cela favorise de nouveaux sommets sur 52 semaines au-dessus du pic d'août 2022 à 4325 et prévoit une hausse supplémentaire jusqu'à 4500."

Les prix du pétrole, qui ont été sous pression en raison des préoccupations accrues concernant le ralentissement de l'économie chinoise, ont augmenté après que l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle réduirait sa production à 9 millions de barils par jour en juillet, contre environ 10 millions de bpj en mai, ce qui représente la plus grande réduction depuis des années.

Le pétrole Brent a augmenté de 0,8 % pour atteindre 76,71 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain a augmenté de 0,6 % pour atteindre 72,15 dollars le baril, après avoir atteint un sommet de 75,06 dollars en séance.

"Avec l'Arabie Saoudite qui protège les prix du pétrole d'une baisse trop importante, nous pensons que les marchés pétroliers sont maintenant plus enclins à une pénurie plus tard cette année", a déclaré Vivek Dhar, un stratège des matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous pensons que les contrats à terme sur le Brent atteindront 85 dollars d'ici le quatrième trimestre 2023, même si l'on tient compte d'une reprise timide de la demande en Chine.

HEY JUNE, NE RENDEZ PAS LES CHOSES MAUVAISES

Les données de vendredi ont montré que l'économie américaine a créé 339 000 emplois le mois dernier, plus que la plupart des estimations, mais la croissance modérée des salaires et l'augmentation du taux de chômage ont conduit les marchés à évaluer à 75 % les chances de ne pas modifier les taux de la Fed en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Cela serait globalement positif pour les actions, mais il existe une probabilité d'environ 70 % que le taux des fonds fédéraux atteigne 5,25-5,5 % ou plus lors de la réunion de politique générale de la Fed en juillet si l'inflation américaine reste élevée. Les marchés estiment qu'il y a peu de chances que les taux soient abaissés d'ici à la fin de l'année.

Les attentes selon lesquelles la Fed ne relèvera pas ses taux en juin ont aidé les lingots non productifs. L'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 1 961,30 $.

Les rendements des obligations d'État ont reculé après avoir augmenté plus tôt, en partie parce que l'on craint que l'émission imminente d'au moins 1 000 milliards de dollars de dette à court terme ne resserre les conditions de crédit. Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont reculé à 4,4742% après avoir atteint 4,5750%, et les rendements à 10 ans ont légèrement baissé à 3,6869%, après une hausse de 8 points de base vendredi.

Fitch Ratings a déclaré que la note de crédit "AAA" des États-Unis resterait sous surveillance négative malgré l'accord sur la dette.

Le dollar américain était à 104,01 contre un panier de six devises lundi, après avoir gagné 0,5% vendredi grâce au rapport sur l'emploi. Le billet vert est resté stable face au yen japonais à 139,65, tandis que l'euro est resté inchangé à 1,0708 dollar.

Les banques centrales d'Australie et du Canada se réuniront cette semaine. Les marchés considèrent qu'il y a environ 40 % de chances que la RBA surprenne avec une hausse d'un quart de point mardi, après une augmentation du salaire minimum dont les économistes craignaient qu'elle n'alimente davantage les pressions inflationnistes.

La Banque du Canada se réunira mercredi. Une majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux d'intérêt à 4,5 % pour le reste de l'année, même si le risque d'une nouvelle hausse des taux reste élevé.