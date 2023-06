(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient sans direction à la mi-journée jeudi, les investisseurs envisageant une récession dans la zone euro et s'inquiétant de l'orientation des taux d'intérêt dans le monde.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 0,63 point à 7 623,71. L'indice FTSE 250 est resté stable à 19 152,27 points. L'AIM All-Share a perdu 0,43 point à 792,62 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1 % à 760,33 points, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1 % à 16 728,02 points et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1 % à 13 321,44 points.

La Banque du Canada a défié les attentes mercredi et a augmenté son taux de référence, après avoir décrété des pauses successives.

Cette décision est intervenue un jour après que la Banque de réserve d'Australie a relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 11 ans et a averti que d'autres augmentations pourraient se profiler à l'horizon afin de maîtriser la flambée des prix.

Ces mesures ont suscité l'inquiétude des marchés, qui craignent que d'autres banques centrales, encore plus importantes, ne leur emboîtent le pas.

"Le Canada et l'Australie ne jouent pas souvent un rôle central dans l'évolution des marchés, mais la décision des banques centrales des deux pays de reprendre les hausses de taux cette semaine s'est répercutée sur le système financier et a contribué à alimenter les craintes d'une inflation rigide", déclare Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Une grande partie de l'argumentaire qui a soutenu la hausse inégale mais significative des actions cette année a été que la bataille contre l'inflation était presque gagnée par les banques centrales. Si la Réserve fédérale suit l'exemple de ses homologues australienne et canadienne, cela pourrait être gravement compromis et la prochaine décision de la Fed n'est plus qu'à une semaine".

La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon annonceront leurs propres décisions la semaine prochaine. La Fed annoncera sa décision mercredi. La BCE et la BoJ suivront le lendemain.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à 68 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux d'intérêt la semaine prochaine, le reste s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,4 % et le DAX 40 à Francfort de 0,3 %, malgré les mauvaises nouvelles concernant l'économie de la zone euro.

Selon Eurostat, la zone euro est entrée en récession au premier trimestre de cette année. Le produit intérieur brut corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,1 % au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière, après qu'Eurostat a révisé à la baisse les prévisions de mai qui tablaient sur une légère croissance.

Pour le quatrième trimestre 2022, le PIB de la zone euro a également été révisé à la baisse à 0,1 %, après une estimation précédente de stabilité au troisième trimestre.

Cela signifie que le PIB de la zone euro s'est contracté pendant deux trimestres consécutifs, ce qui correspond à la définition d'une récession.

Bert Colijn, économiste principal de la zone euro chez ING, a déclaré que la révision à la baisse était principalement due au fait que l'Allemagne a revu ses propres chiffres à la baisse au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données.

Pour Andrew Kenningham, économiste en chef pour l'Europe chez Capital Economics, le tableau d'ensemble est celui d'une économie de la zone euro "globalement stagnante" au cours des deux derniers trimestres et susceptible de se contracter à nouveau au deuxième trimestre, les effets du resserrement de la politique monétaire continuant à se faire sentir.

L'euro s'est établi à 1,0730 USD jeudi à la mi-journée, en hausse par rapport à 1,0705 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades, a déclaré que l'euro a trouvé un certain soutien par rapport au billet vert, car la "pause attendue" de l'autre côté de l'Atlantique est "peu susceptible d'être égalée par la Banque centrale européenne".

"L'inflation de base reste un problème dans la zone euro, et malgré les difficultés économiques de la région, la BCE devrait continuer à augmenter ses taux, alors qu'elle s'efforce de ralentir la hausse des prix à la consommation", a-t-il déclaré.

À Londres, Vodafone a été le plus mauvais élève des valeurs vedettes à la mi-journée, avec une baisse de 4,6 %.

L'action a terminé en hausse de 2,3 % mercredi, à la suite d'un rapport de Reuters selon lequel l'opérateur de télécommunications est sur le point d'accepter la fusion de ses activités britanniques avec le conglomérat hongkongais CK Hutchison.

Selon Reuters, une annonce est attendue dès vendredi.

Dans l'indice FTSE 250, FirstGroup a grimpé de 16 % après avoir triplé son dividende total en dépit d'un bénéfice annuel inférieur.

Le fournisseur de transports publics a déclaré un dividende final de 2,9 pence par action, contre 1,1 pence par action il y a un an. Cela porte le dividende total à 3,8 pence pour l'exercice 2023, soit plus du triple par rapport à 1,1 pence l'année précédente.

Et ce, bien que le bénéfice avant impôt de l'exercice clos le 25 mars ait fortement chuté à 128,7 millions de livres sterling, contre 654,1 millions de livres sterling l'année précédente, et que le chiffre d'affaires ait baissé de 15 % à 4,76 milliards de livres sterling, contre 5,59 milliards de livres sterling.

Crest Nicholson a été le plus mauvais élève du FTSE 250, avec une baisse de 8,5 %.

Le constructeur de maisons a enregistré un bénéfice avant impôt de 28,4 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 avril, contre une perte de 52,2 millions de livres sterling à la même période de l'année précédente.

Cependant, le chiffre d'affaires a baissé à 282,7 millions de livres sterling, contre 364,3 millions de livres sterling l'année précédente, et le nombre de logements achevés a chuté de 18 %, à 894 contre 1 096 l'année précédente. La société a déclaré que cela reflétait l'incertitude économique et la baisse de confiance dans le marché du logement.

Ailleurs à Londres, Galliford Try a gagné 3,9 %.

La société de construction a déclaré un dividende spécial de 12 pence par action pour l'exercice se terminant le 30 juin, car elle devrait recevoir un paiement en espèces de 26 millions de livres sterling en règlement d'un différend contractuel de longue date.

Sur l'AIM, RWS a bondi de 14 % après avoir annoncé son intention de lancer un programme de rachat d'actions de 50 millions de livres sterling.

Le directeur général, Ian El-Mokadem, a déclaré : "Grâce à la solidité de notre bilan et à notre capacité à générer des liquidités, nous recherchons activement des acquisitions susceptibles d'accélérer la réalisation de nos plans à moyen terme. Nous sommes encouragés par le fait qu'au cours des six derniers mois, notre portefeuille de projets s'est considérablement étoffé, ce qui nous offre des possibilités intéressantes de déployer nos liquidités, et nous sommes à un stade avancé pour un certain nombre d'opportunités d'acquisitions."

À New York, les cours des actions ont été largement stables à l'ouverture ce jeudi. L'indice Dow Jones Industrial Average est resté totalement stable, l'indice S&P 500 a légèrement progressé et l'indice Nasdaq Composite a augmenté de 0,1 %.

Mercredi, Wall street avait terminé en demi-teinte, le sentiment ayant été ébranlé par la décision surprise de la Banque du Canada.

La livre sterling était cotée à 1,2465 USD jeudi midi à Londres, contre 1,2459 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,80 yens, en légère baisse par rapport à 139,85 yens.

Le pétrole Brent était coté à 77,43 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport aux 77,24 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 1 946,62 USD l'once, en baisse par rapport à 1 954,11 USD.

A venir dans le calendrier économique de jeudi, le rapport hebdomadaire sur les demandes initiales de chômage aux États-Unis est publié à 1330 BST.

