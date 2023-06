Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté jeudi, alors que les espoirs d'une pause dans les hausses de taux aux États-Unis et l'adoption d'un projet de loi sur la suspension du plafond de la dette du pays ont rehaussé le sentiment des investisseurs à l'échelle mondiale.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 7 h 05 (HE).

Les prix du pétrole brut ont baissé après la publication d'un rapport sur l'augmentation des stocks aux États-Unis, tandis que les prix des métaux précieux ont été modérés, les investisseurs privilégiant les actifs à risque. [O/R] [GOL/]

Au cours du mois précédent, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de S&P Global Canada a grimpé à 50,2, aidé par une augmentation de la production et de l'emploi. Les données pour le mois de mai sont attendues à 9h30 ET.

Parmi les actions individuelles, la Banque Laurentienne du Canada a battu son bénéfice trimestriel ajusté et a augmenté son dividende.

La maison de courtage Credit Suisse est devenue haussière sur l'entreprise de services publics Boralex Inc, tandis que Eight Capital a commencé à couvrir la plateforme de services d'intelligence artificielle Coveo Solutions Inc avec une note d'achat.

L'indice composite S&P/TSX a terminé en baisse de 0,9 % mercredi, les titres du secteur de l'énergie étant parmi les plus faibles. [.TO]

Jeudi, l'indice Dow e-minis était en hausse de 10 points, ou 0,03 %, à 7 h 05 HE, tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en hausse de 9,75 points, ou 0,23 %, et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 23,25 points, ou 0,16 %. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:05 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 974,2 $ ; +0,06% [GOL/]

Brut américain : 67,56 $ ; -0,7% [O/R]

Brut Brent : 72,07 $ ; -0,7% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES JEUDI

Données nationales sur l'emploi ADP de mai attendues à 8:15 a.m. ET

Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage attendues à 8:30 a.m. ET

Les données de l'ISM Manufacturing PMI pour le mois de mai sont attendues à 10:00 a.m. ET

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)