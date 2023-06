Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés globalement stables jeudi, alors que les rendements des obligations d'État sont restés proches de leurs récents sommets, en raison des craintes que les principales banques centrales ne continuent d'augmenter leurs taux d'intérêt.

L'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq ont clôturé en baisse mercredi, les mégacapitalisations étant en tête des baisses alors que les rendements obligataires américains ont augmenté après que la Banque du Canada (BdC) ait surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt.

Microsoft Corp a glissé légèrement dans les échanges de pré-marché, tandis qu'Apple Inc et Amazon.com Inc ont progressé après les baisses de mercredi.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui a tendance à évoluer en fonction des prévisions de taux à court terme, a augmenté pour la troisième fois pour atteindre 4,56 %, alors que les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

"Nous pensons toujours que la Fed fera une pause en juin, mais laissera la porte ouverte à une hausse en juillet, en continuant à dépendre des données. En fin de compte, nous ne pensons pas que la Fed augmentera ses taux en juillet", a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies.

"Ils (la BoC) soutiennent notre point de vue selon lequel l'inflation resterait stable plus longtemps que ne le souhaitent les banques centrales, ce qui exclurait toute réduction en 2023."

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall street, a légèrement augmenté après avoir baissé à un plus bas pré-pandémique de 13,77 mercredi.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, il y a 70 % de chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette actuelle de 5 % à 5,25 % lors de sa réunion des 13 et 14 juin, contre près de 80 % il y a une semaine. La probabilité d'une hausse des taux en juillet est de 50 %.

Le département du travail américain doit publier des données sur l'inflation le 13 juin, le premier jour de la réunion de la Fed. Les chiffres devraient montrer que les prix à la consommation ont légèrement baissé en mai, mais que les prix de base sont restés stables.

Les données sur les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 3 juin sont attendues plus tard dans la journée.

Les parties économiquement sensibles des marchés, y compris l'indice Russell 2000 des sociétés à petite capitalisation, ont augmenté de 1,8 % pour atteindre un sommet de clôture de trois mois mercredi, alors que les investisseurs se sont détournés des valeurs de croissance.

L'indice Dow Jones des transports a atteint son plus haut niveau en six semaines, tandis que l'indice KBW des banques régionales a clôturé à son plus haut niveau en plus de deux mois.

À 5:47 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 4 points, ou 0,01%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 2,75 points, ou 0,06%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 13 points, ou 0,09%.

Meta Platforms Inc a glissé de 0,7 % après que le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, a exigé que le géant des médias sociaux prenne des mesures immédiates pour lutter contre les contenus pédophiles en ligne, car son code volontaire de protection de l'enfance semble ne pas fonctionner.

Les actions de GameStop Corp ont chuté de 18,4 % après que l'investisseur milliardaire Ryan Cohen a pris la présidence exécutive après que le détaillant de jeux vidéo ait évincé son PDG et affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu.

Lucid Group a augmenté de 2,3 % après que le responsable des opérations en Chine du fabricant américain de véhicules électriques de luxe, Zhu Jiang, a déclaré que l'entreprise se préparait à entrer sur le plus grand marché automobile du monde. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)