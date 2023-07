Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont progressé vendredi, suivant la hausse des prix des produits de base par rapport à la baisse du dollar américain, alors que les investisseurs parient que la Réserve fédérale américaine approche de la fin de son cycle d'augmentation des taux d'intérêt.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,3% à 7:28 a.m. ET (1128 GMT), tandis que les homologues américains de l'indice S&P étaient mitigés. [.N]

Les récentes données économiques américaines ont montré des signes de ralentissement de l'inflation, renforçant les espoirs que la Fed pourrait mettre fin à son cycle agressif de hausse des taux d'ici la fin de l'année.

Les prix des principaux métaux ont augmenté sur un dollar affaibli, tandis que le pétrole a oscillé au-dessus de 81 $ le baril avec un sentiment haussier sur la demande américaine soutenue par la perturbation de l'approvisionnement en Libye et au Nigeria. [MET/L] [O/R]

L'or a légèrement baissé après avoir gagné au cours des cinq dernières sessions, alors que les attentes croissantes d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt américains ont mis le lingot sur la voie de son plus grand gain hebdomadaire depuis avril. [GOL/]

Les investisseurs attendent également les données des ventes mensuelles de l'industrie manufacturière nationale pour le mois de mai avant l'ouverture du marché.

En début de semaine, la Banque du Canada a augmenté ses taux d'intérêt à 5,00 % et a indiqué que d'autres augmentations seraient nécessaires afin de réduire l'inflation.

Pendant ce temps, les dockers des ports de la côte pacifique du Canada et leurs employeurs ont accepté un accord salarial provisoire jeudi, mettant fin à une grève de 13 jours qui a perturbé le commerce dans le port le plus actif du pays et risqué d'aggraver l'inflation.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a atteint un sommet de près de huit semaines jeudi et a clôturé en hausse de 1 %.

Les marchés ont également suivi les résultats du deuxième trimestre des grandes banques de Wall Street, notamment JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.

La maison de courtage CIBC a relevé le titre de la société d'extraction d'or Equinox Gold Corp. de "sous-performant" à "neutre".

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:28 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 961,3 $ ; -0,1% [GOL/]

Brut américain : 76,8 $ ; -0,1% [O/R]

Brut Brent : 81,29 $ ; -0,1% [O/R]

(1 $ = 1,3115 dollar canadien)