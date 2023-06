Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement baissé mardi, les investisseurs demeurant inquiets quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, mais se réjouissant de la hausse des prix de l'or et du pétrole.

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX ont baissé de 0,2% à 6h55 ET, après que l'indice de référence ait clôturé à son plus bas niveau en une semaine lundi.

Les remarques optimistes des responsables de la Fed la semaine dernière et une réduction de taux plus faible que prévu en Chine n'ont pas réussi à améliorer le sentiment du marché et ont pesé sur les principaux indices à terme de Wall Street. [.N]

Les traders considèrent qu'il y a 74 % de chances qu'une seule hausse de taux de 25 points de base ait lieu en juillet, même si la banque centrale américaine prévoit une augmentation des taux d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch de CMEGroup.

Le témoignage semestriel du président de la Fed, Jerome Powell, sur la politique monétaire, mercredi, sera également suivi de près pour plus de clarté sur la trajectoire de hausse des taux de la banque centrale.

La hausse des prix de l'or, due au recul du dollar, et le rebond intrajournalier des prix du pétrole brut, qui ont chuté en raison de l'assombrissement des perspectives pour le plus grand importateur de brut au monde, la Chine, ont apporté un peu de soulagement. [GOL/][O/R]

Les investisseurs surveilleront également les données sur les ventes au détail et le compte-rendu de la décision de la Banque du Canada il y a deux semaines, lorsqu'elle a augmenté son taux de référence pour la première fois depuis janvier. La publication de ces deux documents est prévue pour mercredi.

Du côté des entreprises, le groupe Canaccord Genuity a réduit ses primes à la suite d'une baisse de l'activité de négociation et cherche des moyens d'augmenter l'actionnariat des employés, a rapporté Bloomberg.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:55 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 951,7 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 72,09 $ ; +0,4% [O/R]

Brut Brent : 76,8 $ ; +0,9% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MARDI

Les mises en chantier sont attendues à 8:30 a.m. ET

(1 $ = 1,3214 dollar canadien)