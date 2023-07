Les marchés mondiaux se sont penchés positivement sur un autre rapport critique sur l'inflation américaine plus tard dans la journée de mercredi, alimentant une chute du dollar à ses plus bas niveaux depuis deux mois, ce qui a relancé les gains du yen et de la livre sterling.

L'importance du rapport mensuel sur les prix à la consommation aux États-Unis pour la Réserve fédérale et l'ensemble des taux américains n'est pas difficile à comprendre. Pour l'instant, les contrats à terme tablent sur une nouvelle hausse d'au moins un quart de point de la Fed ce mois-ci, mais les chances d'une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année sont inférieures à 50 %.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de juin devrait être un indicateur si la prévision du consensus d'une baisse de près d'un point de pourcentage du taux d'inflation global à 3,1 %, son niveau le plus bas depuis deux ans, se confirme. Toutefois, il est peut-être plus important pour la Fed de savoir dans quelle mesure le taux d'inflation "de base", désormais plus élevé, recule - et cette baisse devrait être plus modeste, de 0,3 point, pour atteindre 5,0 %.

Néanmoins, encouragés par une série d'autres signaux positifs de désinflation cette semaine, les marchés américains sont relativement optimistes à l'approche de la publication et continuent de penser que la fin de la campagne de hausse des taux de la Fed est proche.

Les actions américaines ont progressé pour la deuxième journée consécutive mardi et les contrats à terme du S&P500 sont positifs avant l'ouverture des marchés aujourd'hui - avec de nouveaux signes de rotation dans la surperformance des petites capitalisations par rapport aux méga-capitalisations du secteur technologique, tandis que les banques ont progressé avant la publication des résultats du deuxième trimestre plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme sur la Fed n'ont pas beaucoup bougé, mais les rendements des obligations du Trésor continuent de reculer par rapport aux pics de la semaine dernière et la volatilité s'est un peu atténuée - avec un œil sur une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 10 ans plus tard dans la session.

Mais c'est la baisse continue du dollar qui a été la plus remarquable.

Parallèlement aux réflexions sur le "pic de la Fed", les spéculations semblent à nouveau se multiplier sur le fait que la Banque du Japon réduira progressivement sa politique monétaire ultra-légère au cours des prochains mois. Le taux de change dollar/yen, qui a perdu près de 4 % par rapport aux sommets atteints en milieu d'année, est tombé à son plus bas niveau depuis près d'un mois.

Stimulée par les attentes agressives d'une augmentation des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre bien supérieure à celle de la Fed, afin de maîtriser le problème de l'inflation en Grande-Bretagne, la livre a brièvement atteint son plus haut niveau depuis 15 mois mercredi, avant de redescendre. Les actions des banques britanniques ont progressé grâce à la perspective des taux et au rapport sur la stabilité financière publié mercredi par la Banque d'Angleterre, qui s'est révélé relativement sain.

D'autres banques centrales ont également donné des raisons d'applaudir.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a interrompu sa longue campagne de hausse des taux tôt dans la journée de mardi. Et même si la Banque du Canada devrait relever ses taux d'un cran supplémentaire plus tard dans la journée, la décision sera surveillée de près afin de déceler toute hésitation dans ce domaine également.

Ailleurs, les bourses asiatiques ont été mitigées. Le Nikkei japonais a reculé en raison de la forte hausse du yen. Les actions de Shanghai ont chuté, mais Hong Kong a augmenté de plus de 1 % grâce aux bruits optimistes concernant la réglementation du secteur technologique et aux données optimistes sur le crédit. Les indices européens sont en hausse sensible.

Le monde des transactions a été animé par le fait que Microsoft a franchi des obstacles majeurs à son projet de rachat du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard mardi, après qu'un juge américain a donné son feu vert à l'opération de 69 milliards de dollars et qu'un régulateur britannique a laissé entendre qu'il pourrait reconsidérer son opposition. Les actions d'Activision ont bondi de 10 % et celles de Microsoft ont augmenté de 64 cents pour atteindre 332,47 dollars.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de mercredi : * Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, le chef de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, et la patronne de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, s'expriment tous * Le président américain Joe Biden au sommet de l'OTAN à Vilnius * Le Trésor américain vend des billets à 10 ans.