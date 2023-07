Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

L'annonce surprise d'une hausse de plus de 2 % du taux d'inflation global aux États-Unis en juin a incité les marchés mondiaux à parier que le point culminant de la campagne sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale se situera ce mois-ci.

Bien qu'arrondie à 3,0 % à des fins officielles, l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis était en fait de 2,969 % - un tournant psychologique compte tenu de l'objectif de 2 % de la Fed et plus d'un point de pourcentage en moins par rapport au mois précédent.

Parallèlement à un recul inattendu du taux d'inflation de base, plus élevé, sous la barre des 5 %, la chute de l'inflation globale à son niveau le plus bas depuis plus de deux ans a stimulé les actions et les obligations mondiales, dans l'idée que les hausses de taux de la Fed touchent à leur fin.

Cela a également fait chuter le dollar à son plus bas niveau depuis plus d'un an et il a continué à baisser sur les principaux taux de change jeudi, alors que les investisseurs attendent un rapport sur les prix à la production en juin qui pourrait montrer que les prix à la sortie de l'usine flirtent avec la déflation.

La nouvelle d'un nouveau plongeon des exportations et des importations chinoises le mois dernier, bien plus important que prévu, a encore accentué ce processus désinflationniste, poussant Pékin à accélérer la mise en place de mesures de relance supplémentaires pour la reprise économique qui bat de l'aile dans ce pays.

Quoi qu'il en soit, les derniers signes d'inflation signifient que les contrats à terme sur les taux américains ont effacé les paris sur une nouvelle hausse des taux de la Fed après une dernière augmentation d'un quart de point à 5,25-5,50 % lors de la réunion du 26 juillet. Au début de cette semaine, il y avait environ 50 % de chances qu'une nouvelle hausse ait lieu d'ici novembre.

Bien que les taux maximums soient maintenus jusqu'à la fin de l'année, les contrats à terme prévoient maintenant des réductions d'un point de pourcentage complet d'ici 2024.

Les responsables de la Fed continuent de parler durement des difficultés de la dernière ligne droite, mais le dernier "Livre beige" de la banque centrale sur les conditions économiques montre que les attentes en matière de prix sont généralement stables ou inférieures au cours des prochains mois. Le marché va maintenant scruter la réunion politique de ce mois et la conférence de la Fed à Jackson Hole au mois d'août pour y déceler un changement de ton sur les hausses à venir.

L'horizon à plus long terme a certainement été redessiné sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor à deux ans étant retombés à 4,62 % - leur niveau le plus bas depuis un mois, avec un mouvement de 50 points de base d'un sommet à l'autre - et le rendement des bons du Trésor à 10 ans étant retombé à 3,80 %.

De manière significative, les anticipations d'inflation à deux ans intégrées dans les prix des titres du Trésor protégés contre l'inflation ont chuté jusqu'à 1,93 %, en réaction non seulement au rapport sur l'IPC, mais aussi à une série d'autres signaux positifs de désinflation au cours de la semaine.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont repartis à la hausse avant l'ouverture des marchés jeudi, après que le S&P500 et le Nasdaq ont atteint hier leur plus haut niveau depuis avril de l'année dernière. L'"indice de la peur" VIX est repassé sous la barre des 14 et a atteint son niveau le plus bas du mois jusqu'à présent.

La saison des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre commence maintenant sérieusement, avec des entreprises comme PepsiCo et Delta Airlines qui publieront leurs résultats plus tard dans la journée de jeudi, et les grandes banques qui interviendront vendredi.

Ailleurs, les chiffres de la croissance économique britannique pour le mois de mai ont été inférieurs aux prévisions, renforçant la campagne de resserrement de la Banque d'Angleterre visant à maîtriser l'inflation au Royaume-Uni et la remontée de la livre sterling au-dessus de 1,30 $ pour la première fois depuis avril 2022.

Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis 8 ans par rapport au franc suisse.

Bien que la Banque du Canada ait de nouveau relevé ses taux mercredi, signe d'une tendance hawkish persistante dans le monde, la banque centrale de Corée du Sud a été la dernière à interrompre sa campagne de resserrement jeudi. Événements à surveiller plus tard dans la journée de jeudi : * Prix à la production, chômage hebdomadaire, budget fédéral de juin * Bénéfices des entreprises américaines : PepsiCo, Fastenal, Delta Airlines, Cintas, Conagra Brands * Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly s'expriment * Le président américain Joe Biden rencontre les dirigeants des pays nordiques à Helsinki * Les ministres des finances de l'Eurogroupe se réunissent à Bruxelles, avec la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde * Sommet Union européenne-Japon à Bruxelles * Le Trésor américain vend des obligations à 30 ans et des bons à 4 semaines.