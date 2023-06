Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

La fumée des incendies de forêt n'a pas été le seul nuage en provenance du Canada à dériver sur les États-Unis cette semaine.

La reprise des hausses de taux d'intérêt par la Banque du Canada, après une pause de quatre mois, a quelque peu brouillé l'horizon de la politique de la Réserve fédérale, rappelant aux marchés que les banques centrales considèrent toujours l'inflation comme beaucoup trop élevée et que les hausses de taux ne sont pas encore terminées.

Cela a suffi à faire remonter légèrement les taux d'emprunt sur l'ensemble des échéances et à donner un coup de semonce à des marchés boursiers par ailleurs dynamiques et à des indicateurs de risque modérés.

Bien qu'il soit rare que la politique canadienne influe sur les réflexions de la Fed, elle a également suivi une hausse des taux australiens cette semaine et donne une idée des calculs des responsables de la politique monétaire à la mi-année.

La situation de base n'a toutefois pas beaucoup changé. Les marchés à terme considèrent toujours que la Fed ne relèvera pas ses taux la semaine prochaine, qu'elle procédera à une dernière hausse d'un quart de point en juillet et qu'elle reviendra sur sa décision d'ici la fin de l'année.

Les chances d'une décision surprise la semaine prochaine ont légèrement augmenté, passant à 30 %, et la hausse de juillet est davantage prise en compte dans les prix. Les rendements des bons du Trésor à deux ans se sont raffermis d'environ 10 points de base pour atteindre 3,80 % - et les rendements de la dette souveraine dans le monde entier ont légèrement augmenté par sympathie.

Les décideurs de la Fed étant dans une période d'abstention avant la réunion de la semaine prochaine, et les nouvelles données étant rares cette semaine, la nervosité du marché a été dominée par l'évolution du sentiment plus que par toute autre chose.

Les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage seront suivis de près, comme toujours, jeudi, mais le rapport sur l'inflation des prix à la consommation de mai, la semaine prochaine, pourrait changer la donne avant que la Fed ne prenne une décision.

Le resserrement des taux a ramené l'attention sur les plans du Trésor pour remplir ses coffres épuisés avec une vague de ventes de nouveaux billets maintenant que le plafond de la dette a été levé. Les détails de ces plans mercredi n'ont guère perturbé le marché des bons jusqu'à présent, les rendements à un mois repassant sous la barre des 5 % mercredi pour la première fois depuis le 4 mai.

Les marchés boursiers ont légèrement reculé par rapport aux sommets atteints en 2023, les plus grands gagnants de l'année jusqu'à présent - le secteur technologique le plus sensible aux taux d'intérêt - ayant sous-performé mercredi. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a toutefois progressé de près de 2 %.

Les indicateurs de volatilité restent très modérés.

L'indice VIX a atteint un nouveau plancher de clôture post-pandémique et reste proche de ce niveau jeudi. L'indice MOVE de la volatilité des obligations est reparti à la hausse après avoir atteint un plus bas de trois mois lors de la séance précédente, mais la volatilité globale des devises a atteint son plus bas niveau depuis février 2022.

Ailleurs, le yuan chinois a atteint un nouveau plus bas pour l'année alors que la politique monétaire du pays va dans la direction opposée.

Les plus grandes banques chinoises ont déclaré avoir abaissé les taux d'intérêt sur les dépôts en yuans, ce qui pourrait atténuer la pression sur les marges bénéficiaires, réduire les coûts de prêt et soulager le secteur financier et l'économie en général.

La lire turque, en difficulté, s'est enfoncée dans de nouveaux records alors que le gouvernement renonce à soutenir la monnaie avant les élections en raison de l'épuisement des réserves. Il espère qu'elle retrouvera un niveau compétitif sur le marché libre, bien que peu de gens sachent aujourd'hui où se situe la "juste valeur".

Dans le monde des crypto-monnaies, frappé par une série de mesures réglementaires américaines sur les grands échanges cette semaine, le dernier revers est venu de Bruxelles au sujet de la publicité.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de jeudi : * La Réserve fédérale publie les comptes financiers trimestriels des États-Unis, les données du premier trimestre sur la santé financière des ménages et le bilan hebdomadaire.