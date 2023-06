Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

La volatilité des marchés boursiers américains étant revenue à ses niveaux les plus bas, on peut se demander où est passée l'angoisse des marchés.

L'"indice de la peur" de Wall Street, la jauge VIX de la volatilité implicite des actions du S&P500, a clôturé en dessous de 14 mardi pour la première fois depuis février 2020, soit plus de 5 points en dessous de sa moyenne sur 33 ans. Le S&P500 a atteint un nouveau sommet en fin d'année, les gains de l'année 2023, tirés par la technologie, semblant s'étendre à un Russell 2000 à petite capitalisation qui a gagné 2,7 %.

La pause largement attendue dans la campagne de hausse brutale des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine contribue clairement à l'ambiance, les contrats à terme n'indiquant plus qu'une chance sur cinq d'un nouveau resserrement le 14 juin.

La nouvelle d'une nouvelle baisse importante de l'indice de la Fed de New York sur les pressions de la chaîne d'approvisionnement mondiale en mai contribue à cette cause.

Bien que les prévisions mondiales actualisées soient empreintes de prudence et que des points d'interrogation subsistent pour 2024, l'Organisation de coopération et de développement économiques et la Banque mondiale ont toutes deux revu à la hausse leurs prévisions de croissance mondiale pour 2023 au cours des dernières 24 heures.

De plus, l'OCDE estime que les taux de la Fed atteindront leur maximum après une nouvelle hausse dans la fourchette de 5,25 à 5,5 % et des réductions "modestes" l'année prochaine.

Si les chiffres désastreux des exportations chinoises pour le mois de mai peuvent remettre en question ces scénarios de croissance, ils ne permettent pas non plus de penser que la réouverture du pays cette année donnera un nouvel élan à l'inflation.

Les prix du pétrole restent en baisse sur la semaine malgré les nouveaux plans de réduction de la production saoudienne et les prix en glissement annuel continuent de chuter de 36 %.

Le rapport d'avril de la Fed sur les conditions de crédit sera suivi de près plus tard, à la recherche de tout nouveau signe que le stress bancaire du mois précédent a entravé les prêts.

Mercredi, la thèse de la "pause" des banques centrales sera à nouveau mise à l'épreuve, les marchés misant à parts égales sur une reprise des hausses de taux par la Banque du Canada après une interruption de quatre mois. Le dollar canadien a augmenté avant la décision politique.

Ailleurs, la chute de la lire turque depuis la réélection du président Tayyip Erdogan le mois dernier est passée à la vitesse supérieure mercredi, avec un nouveau plongeon de 7 %, doublant presque les pertes enregistrées depuis le vote.

Cet affaiblissement intervient alors que le nouveau ministre des finances, Mehmet Simsek, devrait abandonner les interventions massives visant à soutenir artificiellement la monnaie avant l'élection, ce qui a eu pour effet de vider les coffres des réserves et les reconnaissances de dettes de la banque centrale.

Les crypto-jetons tels que le bitcoin se sont stabilisés après avoir atteint des plus bas de trois mois mardi lorsque les régulateurs américains ont étendu leur répression des échanges de crypto-monnaies à la plateforme Coinbase, la deuxième action en justice en deux jours contre un grand échange de crypto-monnaies.

Plus généralement, les contrats à terme sur les actions américaines, les bourses européennes et asiatiques étaient stables ou en baisse mercredi. Le dollar a légèrement baissé et les obligations sont restées stables.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de mercredi : * Annonce du taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada * Balance commerciale américaine d'avril. La Réserve fédérale publie le rapport sur le crédit à la consommation pour avril * Le premier ministre britannique Rishi Sunak se rend à Washington pour rencontrer le président américain Joe Biden * Résultats des sociétés américaines : Campbell Soup, Brown-Forman