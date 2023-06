Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Après les hausses surprises des taux d'intérêt de la Banque de réserve d'Australie et de la Banque du Canada, les investisseurs sont un peu nerveux à l'approche d'une semaine marquée par les réunions de trois grandes banques centrales (la Fed, la BCE et la BOJ). (Il s'agit de la Fed, de la BCE et de la BOJ, pour ceux qui suivent).

Les mouvements de la semaine dernière ont enflammé l'incertitude dans l'esprit des investisseurs quant à savoir si la Réserve fédérale américaine fera l'impasse ou surprendra mercredi. L'outil Fedwatch du CME a montré que la probabilité d'un statu quo de la part de la Fed est supérieure à 70 %, mais les données sur l'inflation devant être publiées mardi, il se peut qu'il y ait une surprise tardive.

Aucune surprise de ce type n'est attendue de la part de la Banque centrale européenne ou de la Banque du Japon, les marchés s'attendant généralement à ce que la BCE augmente ses taux et reste optimiste, et à ce que la Banque du Japon s'en tienne à sa politique monétaire ultra-libre.

Le calendrier des données étant peu chargé, les actions en Asie sont modérées, tandis que le dollar américain est stable. Le Nikkei japonais a toutefois poursuivi son ascension, portant son gain depuis le début de l'année à 25 %, même si la course à la baisse touche les investisseurs particuliers.

Les actions européennes pourraient ouvrir en hausse, mais la volatilité est au rendez-vous. La livre turque a chuté à un nouveau plus bas historique tôt ce lundi, avant la publication des comptes courants de la Turquie pour le mois d'avril.

Entre-temps, BioNTech se rendra au tribunal en Allemagne lundi pour se défendre contre une action en dommages et intérêts intentée par une femme alléguant des effets secondaires de son vaccin COVID-19, dans ce qui, selon les observateurs du marché, est le premier d'une centaine de cas potentiels.

En Grande-Bretagne, Crispin Odey, l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus connus du pays, quittera Odey Asset Management à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle, a déclaré samedi le comité exécutif de la société. Il nie ces allégations.

Ailleurs, l'ancienne première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré dimanche qu'elle était innocente après avoir été arrêtée et détenue pendant plus de sept heures dans le cadre d'une enquête de police sur le sort des fonds destinés à son parti indépendantiste, le Scottish National Party.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés lundi :

Evénements économiques : Les données sur l'inflation de mai pour le Danemark et la République tchèque ; la Turquie publie les données sur les comptes courants d'avril.