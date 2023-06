L'évolution de la roupie indienne et des rendements des obligations d'État cette semaine sera principalement guidée par les données sur l'inflation américaine de mardi, juste un jour avant que la Réserve fédérale ne révèle si elle augmentera ou non ses taux d'intérêt.

La roupie a clôturé à 82,4625 pour un dollar américain vendredi, terminant la semaine en baisse pour la première fois en trois ans. Elle s'est échangée dans une fourchette de 82,4175 à 82,68 la semaine dernière.

Elle devrait évoluer dans une fourchette de 82,30 à 82,80 cette semaine.

La volatilité pourrait augmenter en raison de la semaine chargée, a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche, des devises et des taux d'intérêt chez Kotak Securities, ajoutant que les spéculateurs sont restés sur la touche en raison de la baisse du portage de la roupie.

Le Dollar Index a baissé de près de 0,5 % la semaine dernière, parallèlement à la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en juin.

Selon les économistes interrogés par Reuters, l'indice des prix à la consommation américain, qui doit être publié mardi, devrait avoir augmenté de 0,3 % en glissement mensuel en mai, tandis que l'indice de base, plus important, devrait avoir progressé de 0,4 %.

Un écart par rapport à ces estimations modifiera les attentes concernant la position de la Fed sur les taux. Actuellement, les contrats à terme de la Fed n'attribuent que 30 % de chances à une hausse des taux de 25 points de base (pb).

La décision de la Fed interviendra alors que deux grandes banques centrales, la Banque du Canada et la Banque de réserve d'Australie, ont procédé à des hausses de taux surprises.

Cependant, alors que la Reserve Bank of India a maintenu son taux directeur et sa position inchangés, comme prévu, jeudi, son ton hawkish a pesé sur les rendements des obligations d'État et le sentiment baissier devrait se poursuivre cette semaine.

Le rendement de l'obligation de référence a terminé à 7,0356 % vendredi, après avoir augmenté de 5 points de base au cours de la semaine, ce qui représente le mouvement le plus important depuis quatre mois.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans la fourchette 6,98%-7,08% cette semaine.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré que l'inflation devait se rapprocher de l'objectif de 4 % de la banque centrale et que celle-ci ferait "tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les attentes en matière d'inflation à long terme restent fermement ancrées".

La RBI s'attend à ce que l'inflation atteigne en moyenne 5,1 % pour l'exercice en cours. Toutefois, les analystes ne pensent pas que l'inflation puisse se maintenir à 4 % à court terme, bien qu'elle ait atteint son niveau le plus bas depuis 18 mois, à savoir 4,70 %, en avril.

"Il est peu probable que la banque centrale baisse sa garde face à un risque substantiel de hausse de l'inflation", a déclaré ANZ Research dans une note.

"Nous ne prévoyons donc pas de changement de position avant le mois d'août, date à laquelle l'impact de la mousson sera plus clair.

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

Production industrielle indienne d'avril - 12 juin, lundi (5:30 p.m. IST)

Inde IPC de mai - 12 juin, lundi (17:30 p.m. IST)

IPC américain de mai - 13 juin, mardi (18h00 IST)

IPM de mai de l'Inde - 14 juin, mercredi (midi IST)

Taux cible des Fed Funds aux États-Unis - 14 juin, mercredi (11h30 IST)

Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis - 15 juin (18h00 IST) (Reportage de Nimesh Vora et Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)