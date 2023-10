Le principal indice boursier canadien a terminé en baisse vendredi, pour la deuxième fois consécutive, sous l'effet de la chute des titres des secteurs de l'énergie et des services publics, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que la Réserve fédérale américaine ne procède pas à de nouvelles hausses de ses taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 137,92 points, soit 0,7 %, à 18 737,39. L'indice était en baisse pour la huitième séance consécutive.

Le secteur de l'énergie a été le principal perdant, avec une baisse de 0,5 %, malgré une hausse de 3 % des prix du pétrole vendredi.

Les services publics, sensibles aux tarifs, ont chuté de 1,72 %, tandis que les valeurs financières, fortement pondérées, ont également reculé. Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,35 % alors que les prix de l'or sont restés stables, soutenus par la demande continue de valeurs refuges alimentée par les tensions au Moyen-Orient.

Les données américaines

vendredi, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), considéré comme la jauge d'inflation préférée de la Fed, a augmenté de 0,4 % en septembre, reflétant sa marge en août.

Le Canada devrait publier les données du PIB pour le mois d'août au cours de la semaine prochaine, peu après que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur au jour le jour à son plus haut niveau depuis 22 ans, déclarant que les risques de prix étaient en hausse et que l'inflation pourrait dépasser son objectif pendant encore deux ans.

"L'histoire est que nous avons constaté une certaine stagnation de l'activité économique canadienne, ce qui implique que les hausses de taux de la Banque du Canada contribuent à réduire l'inflation", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège d'investissement senior chez Edward Jones.

"Les données américaines continuent de mettre en évidence la résistance de l'économie. Nous pensons à la semaine prochaine au Canada, où nous verrons probablement une légère amélioration en août par rapport aux chiffres de juin et de juillet", a déclaré M. Kourkafas.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment qu'il y a 25 % de chances que la Fed augmente ses taux d'un quart de pour cent en janvier, contre 29 % auparavant.

Les actions américaines ont clôturé en baisse, les investisseurs ayant digéré une semaine mouvementée de résultats mitigés et de données économiques qui semblaient soutenir le scénario de taux d'intérêt "plus élevés pour plus longtemps".

Du côté des entreprises, les actions d'Imperial Oil ont chuté de 1,9 % après avoir enregistré une forte baisse de ses bénéfices au troisième trimestre, en raison de la baisse des prix des matières premières.