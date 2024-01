New York (awp/afp) - Le dollar évolue en modeste hausse lundi face à l'euro, alors que le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie des Etats-Unis est privilégié, avant la publication de plusieurs données sur l'activité américaine.

Vers 19H30 GMT, le billet vert gagnait 0,14% par rapport à l'euro à 1,0883 dollar pour un euro.

Les investisseurs attendent la publication d'un certain nombre de données économiques cette semaine, dont la croissance américaine pour l'année 2023 et le 4e trimestre jeudi et l'inflation PCE en décembre aux Etats-Unis vendredi.

Des indicateurs "susceptibles de déclencher des mouvements importants sur le marché du dollar", a estimé Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

La semaine dernière, des données économiques solides aux Etats-Unis avaient "démontré une fois de plus les divergences entre l'économie américaine et le reste du monde développé", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, tempérant ainsi "l'attente d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) en mars".

L'indice des principaux indicateurs avancés a montré un repli à -0,1%, le 21e d'affilée en décembre, mais bien moindre que les mois précédents et en deçà des prévisions des analystes.

"Cela va dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie" des Etats-Unis, a assuré Peter Cardillo de Spartan Capital.

Les décisions de politique monétaire des grandes banques centrales devraient par ailleurs accaparer l'attention des cambistes cette semaine.

La Banque du Japon (BoJ) ouvre le bal et doit rendre sa décision mardi, suivie de la Banque du Canada (BoC) mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

"La BoJ ne normalisera pas ses taux cette semaine", avance Ipek Ozkardeskaya.

A contre-courant de nombreuses autres banques centrales optant pour une ligne beaucoup plus ferme, combattant l'inflation par des relèvements successifs de taux, la BoJ conserve une politique monétaire dite ultra-accommodante, afin de soutenir l'économie nippone qui reste fragile.

Le yen avait repris des couleurs fin 2023 face au dollar, dopé par les espoirs que la BoJ renonce à ses taux négatifs, mais le changement de cap se fait attendre.

"Les acteurs du marché qui espéraient que la Banque du Japon commencerait bientôt à normaliser sa politique monétaire ont dû capituler. Il est peu probable que cela se produise, du moins pas lors de la décision" de mardi, affirme Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

Le yen évoluait proche de ses plus bas niveaux depuis novembre. Le billet vert cédait 0,02% face au yen, à 148,09 yens pour un dollar.

Cours de lundi Cours de vendredi

--------------------------------

19H30 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0883 1,0898

EUR/JPY 161,16 161,41

EUR/CHF 0,9461 0,9463

EUR/GBP 0,8568 0,8578

USD/JPY 148,09 148,12

USD/CHF 0,8694 0,8683

GBP/USD 1,2701 1,2703

afp/al