New York (awp/afp) - Le dollar n'a eu droit qu'à un éphémère coup de fouet vendredi après la publication de chiffres de l'emploi américains très supérieurs aux attentes, les cambistes retrouvant finalement un certain appétit pour le risque.

Vers 19H45 GMT, le billet vert grignotait 0,03% face à la monnaie unique, à 1,0833 dollar pour un euro.

Il était aussi quasiment inchangé face à la monnaie britannique (+0,06%), à 1,2634 dollar pour une livre sterling.

La devise américaine s'était cabrée après la parution d'un rapport annonçant 303.000 créations d'emplois aux Etats-Unis en mars, soit un total très au-dessus des 200.000 créations attendues par les économistes.

"Cela réaffirme que l'économie américaine continue d'avancer à un rythme soutenu", a commenté, dans une note, Charles Ripley, analyste d'Allianz Investment Management.

"A moins que l'on observe un changement marqué dans les huit semaines à venir, il sera difficile pour la Fed (banque centrale américaine) de justifier le début des baisses de taux dès juin", a-t-il conclu.

Les opérateurs attribuent désormais quasiment la même probabilité à l'hypothèse qui inclurait deux baisses de taux cette année et à celle prévoyant trois coups de canif.

La perspective d'une politique monétaire moins accommodante que prévu est théoriquement de nature à soutenir le dollar.

Mais "la croissance (américaine) est plus élevée qu'attendu, la consommation aussi, ce qui constitue un contexte porteur pour les actifs à risque", a souligné Bipan Rai, analyste de CIBC Capital Markets.

"Et je pense que les marchés font davantage attention à cela qu'au fait que la Fed va rester ferme plus longtemps", a-t-il poursuivi. "Cela se transmet aux marché des changes et pénalise un peu le dollar."

L'économie américaine envoie "beaucoup de signaux contradictoires", a estimé Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, "mais je pense que les fondamentaux vont toujours dans le sens d'un raffermissement du dollar".

Pour cet analyste, la communication de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi, devrait être l'occasion de confirmer que l'institution envisage une première baisse de son principal taux directeur en juin.

Bipan Rai s'attend à un message de même teneur de la part de la Banque du Canada, mercredi.

Ces possibles déclarations accommodantes de banques centrales associées à une éventuelle surprise à la hausse de l'indice de prix américain CPI, publié mercredi, "pourraient mettre un coup de projecteur sur la divergence de trajectoires entre la Fed et le reste du monde", jugent les analystes de Wells Fargo.

Ailleurs sur le marché des changes, le peso mexicain est monté à son plus haut niveau depuis huit ans face au dollar.

Pour Marc Chandler, la devise mexicaine profite d'un mouvement de "carry-trade", qui voit les spéculateurs emprunter du yen ou du franc suisse et le placer en pesos pour bénéficier des taux d'intérêt élevés au Mexique.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H45 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0833 1,0837 EUR/JPY 164,27 164,01 EUR/CHF 0,9777 0,9768 EUR/GBP 0,8574 0,8572 USD/JPY 151,64 151,34 USD/CHF 0,9024 0,9013 GBP/USD 1,2634 1,2642

afp/rp