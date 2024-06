Les contrats à terme de la principale bourse canadienne ont glissé lundi, le sentiment des investisseurs mondiaux restant prudent avant les données économiques américaines clés qui pourraient aider à évaluer le calendrier et l'ampleur de l'assouplissement de la politique monétaire cette année.

Les contrats à terme sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,2% à 6:14 a.m. ET (1014 GMT).

Les contrats à terme de Wall Street ont également baissé alors que les investisseurs se préparent pour les données sur les prix à la consommation américains de mercredi et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait conduire l'action du marché et déterminer la trajectoire de réduction des taux du pays.

Alors que la Banque du Canada a déjà amorcé un assouplissement de sa politique monétaire en réduisant ses taux de 25 points de base la semaine dernière, les investisseurs misent sur une probabilité de 47 % d'une réduction des taux de la Fed en septembre. [0#FEDWATCH]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse vendredi, marquant sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, alors que la force des récentes données américaines a persuadé les investisseurs de réduire leurs paris sur une baisse des taux de la Fed. [.TO]

Le prix de l'or a augmenté après avoir connu sa plus forte baisse en trois ans et demi lors de la session précédente. Le pétrole s'est également renforcé, soutenu par l'espoir d'une augmentation de la demande de carburant cet été. [GOL/] [O/R]

Les e-minis du Dow Jones étaient en baisse de 126 points, ou 0,32%, à 5:59 a.m. ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 12,5 points, ou 0,23% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 40,25 points, ou 0,21%. [.N]

COMMUNES À 6:14 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 972,20 $ ; +0,2% [GOL/]

Brut américain : 75,56 $ ; +0,0% [O/R]

Brut Brent : 79,71 $ ; +0,1% [O/R]

($1= C$1.3776)